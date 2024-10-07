«Οι "12 φοροελαφρύνσεις και τα 12 μέτρα εισοδηματικών ενισχύσεων" που διαφημίζει η κυβέρνηση και περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το 2025 δεν μπορούν να εξωραΐσουν τον άδικο χαρακτήρα της ασκούμενης εδώ και έξι χρόνια φορολογικής πολιτικής,» σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωση του Τομέα Οικονομικών του κόμματος.

Επισημαίνει ακόμη ότι η κυβέρνηση σπατάλησε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης για αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποστηρίζει πώς οι συνεχείς υπερβάσεις των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων δεν οφείλονται στο δήθεν αναπτυξιακό «θαύμα», που διαφημίζει το κυβερνητικό επιτελείο, αλλά στη φορολογική αφαίμαξη των πιο ευάλωτων στρωμάτων και της μεσαίας τάξης. Τονίζει ότι «είναι προφανές πως η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τον πληθωρισμό και τα υπερέσοδα από τους έμμεσους φόρους σε εργαλείο άσκησης της οικονομικής της πολιτικής, φουσκώνοντας τα έσοδα και τα ονομαστικά μεγέθη της ανάπτυξης που συμβάλλουν καθοριστικά στη μείωση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ».

Υποστηρίζει ότι η σημαντικότερη επίπτωση από την ασκούμενη οικονομική πολιτική αφορά την εν εξελίξει μεγάλη αναδιανομή πλούτου που συμβαίνει στη χώρα, εις βάρος του κόσμου της εργασίας.

«Έχει έρθει η ώρα για μια άλλη, προοδευτική οικονομική πολιτική. Για το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ένα ριζικά διαφορετικό κριτήριο επιτυχίας στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής. Στο επίκεντρο της δικής μας ατζέντας δεν βρίσκονται τα κέρδη των ολιγοπωλίων, αλλά μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη με αύξηση της απασχόλησης μέσα από τη δημιουργία καλά αμειβόμενων και ποιοτικών θέσεων εργασίας. Μόνο έτσι, οι νέες γενιές θα αποκτήσουν ξανά ελπίδα και προοπτική», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

