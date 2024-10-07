Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Τα αποτελέσματα ανά Περιφέρεια

Από την αρμόδια επιτροπή του ΠΑΣΟΚ για τις εσωκομματικές εκλογές (ΕΔΕΚΑΠ) έγιναν γνωστά νωρίτερα το πρωί, τα αποτελέσματα και η κατάταξη των υποψηφίων ανά περιφέρεια της χώρας.
Συγκεκριμένα :
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
- Ανδρουλάκης 32,59%
- Δούκας 27,15%
- Γερουλάνος 17,9%
- Διαμαντοπούλου 16,4%
- Κατρίνης 3,66%
- Γιαννακοπούλου 2,3%
Περιφέρεια Κρήτης
- Ανδρουλάκης 61,87%
- Διαμαντοπούλου 12,33%
- Δούκας 11,81%
- Γερουλάνος 10,96%
- Κατρίνης 2,26%
- Γιαννακοπούλου 0,77%
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
- Ανδρουλάκης 40,62%
- Δούκας 18,76%
- Διαμαντοπούλου 17,75%
- Γερουλάνος 16,94%
- Κατρίνης 3,87%
- Γιαννακοπούλου 2,06%
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
- Ανδρουλάκης 31,71%
- Διαμαντοπούλου 29,95%
- Δούκας 19,11%
- Γερουλάνος 14,77%
- Κατρίνης 3,08%
- Γιαννακοπούλου 1,39%
Περιφέρεια Θεσσαλίας
- Ανδρουλάκης 32,04%
- Δούκας 28,28%
- Γερουλάνος 18,21%
- Διαμαντοπούλου 16,55%
- Κατρίνης 3,2%
- Γιαννακοπούλου 1,72%
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
- Ανδρουλάκης 27,75%
- Διαμαντοπούλου 24,16%
- Δούκας 21,77%
- Γερουλάνος 21,66%
- Κατρίνης 2,72%
- Γιαννακοπούλου 1,95%
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- Ανδρουλάκης 30,93%
- Δούκας 29,7%
- Διαμαντοπούλου 17,45%
- Γερουλάνος 15,19%
- Κατρίνης 4,58%
Περιφέρεια Πελοποννήσου
- Ανδρουλάκης 30,12%
- Δούκας 28,16%
- Γερουλάνος 18,48%
- Διαμαντοπούλου 13,43%
- Κατρίνης 4,68%
- Γιαννακοπούλου 4,59%
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
- Ανδρουλάκης 30,21%
- Δούκας 27,86%
- Γερουλάνος 21,79%
- Διαμαντοπούλου 15,35%
- Κατρίνης 2,83%
- Γιαννακοπούλου 1,95%
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
- Κατρίνης 26,09%
- Ανδρουλάκης 24,25%
- Δούκας 21,68%
- Γερουλάνος 17,08%
- Διαμαντοπούλου 9,79%
- Γιαννακοπούλου 1,12%
Περιφέρεια Ηπείρου
- Δούκας 30,94%
- Ανδρουλάκης 26,87%
- Γερουλάνος 21,95%
- Διαμαντοπούλου 15,41%
- Κατρίνης 3,04%
- Γιαννακοπούλου 1,78%
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
- Γερουλάνος 31,98%
- Ανδρουλάκης 25,16%
- Δούκας 22,34%
- Διαμαντοπούλου 15,63%
- Κατρίνης 3,19%
- Γιαννακοπούλου 1,7%
Περιφέρεια Αττικής
- Γερουλάνος 27,18%
- Διαμαντοπούλου 25,56%
- Ανδρουλάκης 20,81%
- Δούκας 17,93%
- Κατρίνης 5,33%
- Γιαννακοπούλου 3,19%
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
