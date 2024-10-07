Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Τα αποτελέσματα ανά Περιφέρεια

Από την αρμόδια επιτροπή του ΠΑΣΟΚ για τις εσωκομματικές εκλογές (ΕΔΕΚΑΠ) έγιναν γνωστά νωρίτερα το πρωί, τα αποτελέσματα και η κατάταξη των υποψηφίων ανά περιφέρεια της χώρας.

Συγκεκριμένα :

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

Ανδρουλάκης 32,59%

Δούκας 27,15%

Γερουλάνος 17,9%

Διαμαντοπούλου 16,4%

Κατρίνης 3,66%

Γιαννακοπούλου 2,3%

Περιφέρεια Κρήτης

Ανδρουλάκης 61,87%

Διαμαντοπούλου 12,33%

Δούκας 11,81%

Γερουλάνος 10,96%

Κατρίνης 2,26%

Γιαννακοπούλου 0,77%

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Ανδρουλάκης 40,62%

Δούκας 18,76%

Διαμαντοπούλου 17,75%

Γερουλάνος 16,94%

Κατρίνης 3,87%

Γιαννακοπούλου 2,06%

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανδρουλάκης 31,71%

Διαμαντοπούλου 29,95%

Δούκας 19,11%

Γερουλάνος 14,77%

Κατρίνης 3,08%

Γιαννακοπούλου 1,39%

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ανδρουλάκης 32,04%

Δούκας 28,28%

Γερουλάνος 18,21%

Διαμαντοπούλου 16,55%

Κατρίνης 3,2%

Γιαννακοπούλου 1,72%

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ανδρουλάκης 27,75%

Διαμαντοπούλου 24,16%

Δούκας 21,77%

Γερουλάνος 21,66%

Κατρίνης 2,72%

Γιαννακοπούλου 1,95%

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ανδρουλάκης 30,93%

Δούκας 29,7%

Διαμαντοπούλου 17,45%

Γερουλάνος 15,19%

Κατρίνης 4,58%

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ανδρουλάκης 30,12%

Δούκας 28,16%

Γερουλάνος 18,48%

Διαμαντοπούλου 13,43%

Κατρίνης 4,68%

Γιαννακοπούλου 4,59%

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Ανδρουλάκης 30,21%

Δούκας 27,86%

Γερουλάνος 21,79%

Διαμαντοπούλου 15,35%

Κατρίνης 2,83%

Γιαννακοπούλου 1,95%

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Κατρίνης 26,09%

Ανδρουλάκης 24,25%

Δούκας 21,68%

Γερουλάνος 17,08%

Διαμαντοπούλου 9,79%

Γιαννακοπούλου 1,12%

Περιφέρεια Ηπείρου

Δούκας 30,94%

Ανδρουλάκης 26,87%

Γερουλάνος 21,95%

Διαμαντοπούλου 15,41%

Κατρίνης 3,04%

Γιαννακοπούλου 1,78%

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Γερουλάνος 31,98%

Ανδρουλάκης 25,16%

Δούκας 22,34%

Διαμαντοπούλου 15,63%

Κατρίνης 3,19%

Γιαννακοπούλου 1,7%

Περιφέρεια Αττικής

Γερουλάνος 27,18%

Διαμαντοπούλου 25,56%

Ανδρουλάκης 20,81%

Δούκας 17,93%

Κατρίνης 5,33%

Γιαννακοπούλου 3,19%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

