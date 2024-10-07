Λογαριασμός
Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Τα αποτελέσματα ανά Περιφέρεια

Στην Περιφέρεια Αττικής: Γερουλάνος 27,18%, Διαμαντοπούλου 25,56%, Ανδρουλάκης 20,81%, Δούκας 17,93%, Κατρίνης 5,33%, Γιαννακοπούλου 3,19%

ΠΑΣΟΚ

Από την αρμόδια επιτροπή του ΠΑΣΟΚ για τις εσωκομματικές εκλογές (ΕΔΕΚΑΠ) έγιναν γνωστά νωρίτερα το πρωί, τα αποτελέσματα και η κατάταξη των υποψηφίων ανά περιφέρεια της χώρας.

Συγκεκριμένα :

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

  • Ανδρουλάκης 32,59%
  • Δούκας 27,15%
  • Γερουλάνος 17,9%
  • Διαμαντοπούλου 16,4%
  • Κατρίνης 3,66%
  • Γιαννακοπούλου 2,3%

Περιφέρεια Κρήτης

  • Ανδρουλάκης 61,87%
  • Διαμαντοπούλου 12,33%
  • Δούκας 11,81%
  • Γερουλάνος 10,96%
  • Κατρίνης 2,26%
  • Γιαννακοπούλου 0,77%

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

  • Ανδρουλάκης 40,62%
  • Δούκας 18,76%
  • Διαμαντοπούλου 17,75%
  • Γερουλάνος 16,94%
  • Κατρίνης 3,87%
  • Γιαννακοπούλου 2,06%

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

  • Ανδρουλάκης 31,71%
  • Διαμαντοπούλου 29,95%
  • Δούκας 19,11%
  • Γερουλάνος 14,77%
  • Κατρίνης 3,08%
  • Γιαννακοπούλου 1,39%

Περιφέρεια Θεσσαλίας

  • Ανδρουλάκης 32,04%
  • Δούκας 28,28%
  • Γερουλάνος 18,21%
  • Διαμαντοπούλου 16,55%
  • Κατρίνης 3,2%
  • Γιαννακοπούλου 1,72%

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  • Ανδρουλάκης 27,75%
  • Διαμαντοπούλου 24,16%
  • Δούκας 21,77%
  • Γερουλάνος 21,66%
  • Κατρίνης 2,72%
  • Γιαννακοπούλου 1,95%

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

  • Ανδρουλάκης 30,93%
  • Δούκας 29,7%
  • Διαμαντοπούλου 17,45%
  • Γερουλάνος 15,19%
  • Κατρίνης 4,58%

Περιφέρεια Πελοποννήσου

  • Ανδρουλάκης 30,12%
  • Δούκας 28,16%
  • Γερουλάνος 18,48%
  • Διαμαντοπούλου 13,43%
  • Κατρίνης 4,68%
  • Γιαννακοπούλου 4,59%

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

  • Ανδρουλάκης 30,21%
  • Δούκας 27,86%
  • Γερουλάνος 21,79%
  • Διαμαντοπούλου 15,35%
  • Κατρίνης 2,83%
  • Γιαννακοπούλου 1,95%

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

  • Κατρίνης 26,09%
  • Ανδρουλάκης 24,25%
  • Δούκας 21,68%
  • Γερουλάνος 17,08%
  • Διαμαντοπούλου 9,79%
  • Γιαννακοπούλου 1,12%

Περιφέρεια Ηπείρου

  • Δούκας 30,94%
  • Ανδρουλάκης 26,87%
  • Γερουλάνος 21,95%
  • Διαμαντοπούλου 15,41%
  • Κατρίνης 3,04%
  • Γιαννακοπούλου 1,78%

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

  • Γερουλάνος 31,98%
  • Ανδρουλάκης 25,16%
  • Δούκας 22,34%
  • Διαμαντοπούλου 15,63%
  • Κατρίνης 3,19%
  • Γιαννακοπούλου 1,7%

Περιφέρεια Αττικής

  • Γερουλάνος 27,18%
  • Διαμαντοπούλου 25,56%
  • Ανδρουλάκης 20,81%
  • Δούκας 17,93%
  • Κατρίνης 5,33%
  • Γιαννακοπούλου 3,19%
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: ΠΑΣΟΚ Εκλογές ΠΑΣΟΚ
