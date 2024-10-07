ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση προσβάλλει τη νοημοσύνη χιλιάδων δανειοληπτών

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πανηγύρισε σήμερα για τις διαπιστώσεις του οίκου αξιολόγησης Scope Ratings για τα κόκκινα δάνεια. Αυτό βέβαια που πρέπει να μας εξηγήσει είναι τι συμβαίνει με τους δανειολήπτες «οι οποίοι έχοντας απέναντι τους πλέον κερδοσκοπικές ιδιωτικές επιχειρήσεις με έδρα εκτός Ελλάδας βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο του πλειστηριασμού της περιουσίας τους και κυρίως της κατοικίας τους που δείχνει να είναι η βασική προτεραιότητα των funds για την απόκτηση κερδών». Το ερώτημα αυτό άλλωστε δεν το θέσαμε εμείς αλλά 11 βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας και δεν απαντήθηκε ποτέ» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πριν λίγες ημέρες κατέθεσε τροπολογία για τους δανειολήπτες, την πρώτη κατοικία, τα επιτόκια. Η τροπολογία προέβλεπε: Το προϊόν του εξωδικαστικού μηχανισμού για τους ευάλωτους να είναι υποχρεωτικό και για τον δανειστή, τη δυνατότητα του δανειολήπτη να έχει γνώση των προτάσεων ρύθμισης και ένα πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας από την οριστική υποβολή της αίτηση. Η κυβέρνηση δια μέσου του κ. Χατζηδάκη αποφάσισε πως κάτι τέτοιο δε χρειάζεται. Και σήμερα έρχεται επικοινωνιακά να ανακοινώσει ποσοστά που προσβάλλουν την νοημοσύνη και τον πόνο χιλιάδων δανειοληπτών» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα κόκκινα δάνεια διαχρονικά ήταν πολυδιάστατη και εκτείνονταν από την αναθεώρηση Ν. Κατσέλη και τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών έως και τον εκσυγχρονισμό του πτωχευτικού κώδικα και την δευτερογενή αγορά δανείων. Κρίσιμη παράμετρος πάντα οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προστασία της πρώτης κατοικίας και όχι μόνο το ΑPS (Asset Protection Scheme) που ουσιαστικά εφαρμόστηκε από την ΝΔ. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε κάθε βήμα στήριζε τους αδύναμους και λάμβανε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ας εξηγήσει ο κ. Μαρινάκης ποια μέτρα έλαβε η ΝΔ υπέρ των αδυνάτων» σημειώνει.

Πηγή: skai.gr

