Την αναστολή της κομματικής ιδιότητας για έναν χρόνο της Κατερίνας Μπατζελή αποφάσισε η 11μελής Επιτροπή Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, με 8 ψήφους έναντι 3, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του skai.gr.

H Κατερίνα Μπατζελή παραπέμφθηκε για προσβολή και μομφή προς το πρόσωπο του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, κίνηση που προκάλεσε αναταράξεις στη Χαριλάου Τρικούπη.

Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος τοποθετήθηκαν ένα προς ένα για το θέμα και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακολούθησε η ψηφοφορία επί της εισήγησης που ήταν η αναστολή της κομματικής ιδιότητας της κυρίας Μπατζελής για έναν χρόνο.

Κ. Μπατζελή: Ακραία η απόφαση της ΕΔΕΚΑΠ

Για ακραία απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας έκανε λόγο η Κατερίνα Μπατζελή στην πρώτη δήλωσή της μετά την ανακοίνωση της απόφασης της ΕΔΕΚΑΠ, προσθέτοντας ότι δεν κινήθηκε σε αντίθεση με τις αρχές και τις αξίες του Κινήματος ούτε υπονόμευσε την αξιοπιστία του.

Αναλυτικά η δήλωση της κυρίας Μπατζελή:

«Δηλώνω ότι, δεν ήλθα σε αντίθεση με τις αρχές και τις αξίες του Κινήματος, δεν υπονόμευσα αποφάσεις οργάνων, δεν συνέβαλλα στην απώλεια της αξιοπιστίας και στη συρρίκνωση της δύναμής του Κινήματος. Πάντα πίστευα ότι οι αντίπαλοι βρίσκονται εκτός των κομματικών συνόρων και ότι μόνο συλλογικά μπορούμε να επανατοποθετηθούμε στην συνείδηση της κοινωνίας. Το ΠΑΣΟΚ στην διαχρονική του πορεία, εξέπεμπε καθαρό λόγο, διεύρυνε την κοινωνική και πολιτική του βάση διότι γνώριζε, ότι η φοβικότητα συρρικνώνει και διχάζει.

Στην ΕΔΕΚΑΠ, τόνισα ότι δεν υπάρχει λόγος πειθαρχικής δίωξης μου και ότι πρέπει να απαλλαγώ. Η κατά πλειοψηφία απόφαση της για αναστολή της κομματικής μου ιδιότητας για έναν χρόνο, αποτελεί ακραία απόφαση στην ιστορία του μεγάλου ΠΑΣΟΚ που μεταξύ των άλλων, είχε δημοκρατικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων.

Η συνεδρίαση της ΕΔΕΚΑΠ και το υπόμνημα Μπατζελή

Το απόγευμα, η Κατερίνα Μπατζελή, προσερχόμενη στο πειθαρχικό του κόμματος, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν έχω παιδεία σε αυτό το όργανο. Τώρα το μαθαίνω. Δεν απολογούμαι. Καλούμαι να δώσω εξηγήσεις. Το υπόμνημα είναι έτοιμο. Θα αποφασίσουμε από κοινού για την επόμενη μέρα. Ένας κύκλος ανοίγει και ένας κύκλος κλείνει».

Η Κατερίνα Μπατζελή κατέθεσε υπόμνημα στην Επιτροπή, στο οποίο επεσήμανε ότι ουδέποτε προέβη σε μομφή, ούτε σε κάποια προσβολή προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Αναφερόμουν καθαρά στις επιδιώξεις της ΝΔ (με τη φράση «που είναι της ΝΔ»), εννοώντας ότι θέλει να αλώσει με κάθε τρόπο και τακτική το ΠΑΣΟΚ, ενάντια στην καθαρή του θέση, για αυτόνομη πορεία και σύγκρουση του με τη ΝΔ. Θέση που όλοι στηρίζουμε και μάλιστα, με τις σαφείς επανειλημμένες δηλώσεις του Προέδρου, ότι δεν θα ξανακυβερνήσουμε με τη ΝΔ. Φυσικά και δεν εννοούσα ότι η ΝΔ μας κρατά από το πέτο. Είναι δυνατόν να αποδίδεται στη φράση μου οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία;».

Συνεχίζοντας η κυρία Μπατζελή σημείωσε: «Όταν μάλιστα, στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής μου, είχα ήδη χαρακτηρίσει τοξική και λανθασμένη τη στάση του Ν. Παππά, που μας κατηγορούσε ότι μας κρατούν από το «δεξί πέτο»; Δηλαδή, αφού ρητά αμέσως πριν, καταδίκασα τη φρασεολογία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για δήθεν σενάρια ώσμωσης μας με τη ΝΔ (δηλαδή, περί δήθεν δεξιού πέτου), ήταν δυνατόν να επιβεβαιώσω μετά, ότι μπορεί να ισχύουν αυτά τα σενάρια; Η ανάρτηση μέρους δε της τοποθέτησής μου από την «Ομάδα Αλήθειας», είχε αυτήν τη σκοπιμότητα, δηλ. να αποδομήσει τον λόγο μου και τα επιθυμητά από την ΝΔ σενάρια περί ώσμωσης».

Μετά την τοποθέτηση της κυρίας Μπατζελή, ξεκίνησε η διαδικασία των ερωτήσεων και διευκρινίσεων.

«Δεν υπάρχει λόγος παραπομπής. Ζήτησα την πλήρη απαλλαγή. Δεν προκύπτει ούτε προσβολή ούτε μομφή στον πρόεδρο. Αναμένω τα αποτελέσματα για την επόμενη μέρα. Ο γραμματέας θεωρούσε ότι η δήλωση ήταν για τις υποκλοπές. Η Ομάδα Αλήθειας έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Βρέθηκα στο πειθαρχικό από δικό της κατασκεύασμα», ανέφερε η κυρία Μπατζελή αργότερα κατά την έξοδό της από το πειθαρχικό.

Η απόφαση της ΕΔΕΚΑΠ

«Στο ΠΑΣΟΚ διαχρονικά οι διαφορετικές τάσεις και απόψεις, που είναι καταστατικά κατοχυρωμένες, συνιστούν πλούτο και αξιοποιούνται στη χάραξη πολιτικών, πάντα προς όφελος της κοινωνίας. Καθίσταται, ωστόσο, σαφές ότι οι χαρακτηρισμοί δεν μπορούν να εξαπολύονται με τον μανδύα της ‘’πολιτικής κριτικής’’ και δεν χωρούν μεταξύ συντρόφων, πολλώ δε μάλλον στο πρόσωπο του Προέδρου του Κινήματός μας.

Σε μία χρονική στιγμή που το Κίνημά μας δίνει έναν διαρκή αγώνα ενάντια στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας, κάνει προτάσεις για τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες και οφείλει να είναι ενωμένο και τα στελέχη του να τοποθετούνται δημόσια με ενιαίο λόγο, ώστε να εμπνεύσει εμπιστοσύνη και σιγουριά στον ελληνικό λαό, για να πετύχει την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, η κα. Κατερίνα Μπατζελή επέλεξε να δημιουργήσει με τη δήλωσή της μία στρεβλή δημόσια εικόνα για το Κίνημα και παρότι είχε πολλές ευκαιρίες να ανασκευάσει την απαράδεκτη αυτή δήλωσή της, κατά τις επανειλημμένες τηλεοπτικές εμφανίσεις της, δεν το έκανε.

Για τους λόγους αυτούς:

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 3 του Κώδικα Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, η ΕΔΕΚΑΠ αποφασίζει κατά πλειοψηφία την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του μέλους του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κας. Κατερίνας Μπατζελή, για ένα έτος από τη δημοσίευσή της, το οποίο συνεπάγεται και την ταυτόχρονη αποβολή της από τα όργανα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στα οποία συμμετέχει».

Για την ΕΔΕΚΑΠ

Η Πρόεδρος

Νανά Βρυώνη

Το σκεπτικό της μειοψηφίας

Η μειοψηφία του οργάνου, δηλαδή τρεις στους 11, όπως ανέφερε από νωρίς το skai.gr, δεν έβλεπαν τον λόγο επιβολής ποινής και σύμφωνα με πληροφορίες ζήτησαν διευκρινίσεις επί της παραπομπής. Η μειοψηφία ζήτησε επίσης να ενσωματωθεί το σκεπτικό της στην απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, στο οποίο αναφέρει:

«Ι. H Πειθαρχική Διαδικασία ενός πολιτικού κόμματος, είναι μία διαδικασία, αφενός πολιτική, αφού σε μεγάλο βαθμό, κρίνεται η συμμόρφωση των μελών και των στελεχών, στις ιδεολογικές αρχές και αξίες, στις καταστατικές λειτουργίες, και τέλος στην πολιτική στρατηγική, έχοντας ως σκοπό, να αποτρέψει παρεκκλίσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν στο εκλογικό σώμα σύγχυση, αφετέρου όμως και βαθιά τιμωρητική. Η λογική όμως μίας τέτοιας διαδικασίας, δεν μπορεί παρά να εστιάζει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συγκεκριμένα πρόσωπα και περιστατικά, και δεν ενδείκνυται να αξιοποιείται για άλλους σκοπούς, όπως η εκπομπή μηνυμάτων, της εκάστοτε ηγεσίας στα στελέχη που υιοθετούν άλλες ιδεολογικές αποχρώσεις από εκείνη. Η πειθαρχική Διαδικασία, είναι μέρος της Δημοκρατικής Λειτουργίας, και μάλιστα οργανικό, και όχι μέσο κατάπνιξης της εσωκομματικής Δημοκρατίας. Διαφορετικά θα καταλήγαμε στο άτοπο, σε ένα κόμμα πλουραλιστικό, η εκάστοτε πλειοψηφία, να διαγράφει την εκάστοτε μειοψηφία.

ΙΙ. Αποτελεί πάγια αρχή κάθε Πειθαρχικής Διαδικασίας, ότι θα πρέπει να ορισμένο το κατηγορητήριο, το οποίο αντιμετωπίζει ο κάθε εγκαλούμενος και απολογούμενος, ώστε να δύναται και να αμυνθεί, αλλά και να δύναται να σταθμιστεί, το κατά πόσο έχουν παραβιαστεί συγκεκριμένοι κανόνες, από μία συγκεκριμένη συμπεριφορά.

ΙΙΙ. Δεν νοείται καμία Πειθαρχική Δίωξη, και καμία επιβολή Πειθαρχικής Ποινής, χωρίς να έχουν εκ των προτέρων, προβλεφθεί τα Πειθαρχικά Παραπτώματα επ΄ακριβώς, και να έχει οριστεί ως εκ τούτου ένα πλαίσιο ποινής. Προφανώς και επίκληση των Γενικών Αρχών Λειτουργίας και ιδεολογίας ενός Κόμματος και μίας Συλλογικότητας, εφόσον παρίσταται έκτακτη ανάγκη, μπορούν να αξιοποιηθούν. Αυτό όμως πρέπει να γίνεται σε εξαιρετικές και κατεπείγουσες περιπτώσεις.

ΙV. Η πειθαρχική Διαδικασία, οφείλει να αναζητά αμερόληπτα την αλήθεια, με πλήρη διερεύνηση, όχι μόνο των όσων αντικειμενικά έχουν συμβεί αλλά και με τη διερεύνηση της βούλησης ενός μέλους, να παραβεί συγκεκριμένους κανόνες

Εν προκειμένω και από τη Διαδικασία, που διεξάχθηκε προφορικά, σχετικά με τον Πειθαρχικό έλεγχος της συντρόφισσας Μπατζελή Κατερίνα αποδείχθηκαν τα εξής :

1 . Η κλήση σε απολογία με την κατηγορία ότι, τα έξι τελευταία δευτερόλεπτα από την απάντηση σε μία τηλεοπτική συνέντευξη, αποτελούν μομφή κατά του Προέδρου του Κινήματος, χαρακτηρίζεται από πρόδηλη αοριστία, αφού δεν εξειδικεύεται, ποια είναι ακριβώς η μομφή η οποία εκτοξεύτηκε. Μόνο άλλωστε κατ΄ερμηνεία, θα μπορούσε, ενδεχομένως, να συναχθεί κάτι τέτοιο. Λείπει όμως ακόμα και αυτή η ερμηνεία της δήλωσης ώστε να δύναται τόσο η εγκαλούμενη να απολογηθεί, όσο και η Επιτροπή να δύναται να προβεί σε κρίση. Ειρήσθω εν παρόδω, τούτο ενισχύεται πρόδηλα, από προηγούμενη φράση της εγκαλούμενης, στην ίδια ακριβώς συνέντευξη, ότι η δήλωση του Νίκου Παππά, «ότι κάποιος τραβάει από το πέτο το ΠΑΣΟΚ», είναι αυταπόδεικτα τοξική, και καταδικάστηκε στον αέρα, από την ίδια. Είναι αντιφατικό να χαρακτηρίζεται μία δήλωση τοξική και εν συνεχεία κάποιος να ισχυριζόμαστε ότι την υιοθετεί.

2. Από τις εξηγήσεις που δόθηκαν από την ίδια την απολογούμενη δεν προέκυψε καμία πρόθεση, να αμφισβητηθεί ο Πρόεδρος του Κινήματος, ή να υπάρξει παρέκκλιση, από την πολιτική στρατηγική του Κινήματος. Αντιμετωπίζουμε ένα κατηγορητήριο συνταχθέν, με τεκμήριο την κοπτοραπτική, που κάνει η Γνωστή « Ομάδα Αλήθειας», στα βίντεο της. Ως εκ τούτου και με δεδομένο το κενό, το οποίο υπάρχει στην θεσμική λειτουργία της Επιτροπής, αφού δεν έχει ψηφιστεί μέχρι σήμερα, κανονισμός που να προβλέπει συγκεκριμένα τα καταστατικά παραπτώματα, και το πλαίσιο ποινών που επισείουν, δεν θεμελιώνεται η κατεπείγουσα ανάγκη να καταφύγουμε στις Γενικές Αρχές του Κινήματός μας, ώστε να επιβληθεί ποινή για ένα πειθαρχικό αδίκημα, που δεν ορίζεται και δεν προβλέπεται. Εξάλλου, από μόνη της η προσφυγή στην τακτική διαδικασία της Επιτροπής, ενισχύει την άποψη μας για την έλλειψη κατεπείγοντος ζητήματος, ή εξαιρετικής περίπτωσης, όπως θα ήταν μία παρέκκλιση σε θέματα ηθικής, που αντιμετωπίσαμε στην περίπτωση μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου, πρόσφατα.

3. Δεν προέκυψε σε καμία περίπτωση η βούληση της συντρόφισσας Μπατζελή, να θίξει ή να κρίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον Πρόεδρο του Κινήματος σ. Νίκο Ανδρουλάκη, ακόμα και στην περίπτωση, που η δήλωση θεωρηθεί, υπερβαίνοντας τα ανωτέρω προβληματική. Εξάλλου η κριτική σε ένα Δελτίο Τύπου, δεν μπορεί να θεωρηθεί, επ΄ουδενί, ως αμφισβήτηση του Προέδρου του Κινήματός μας, ο οποίος και προφανώς, έχει τη στήριξη όλων μας , στην προσπάθεια την οποία κάνει να διατυπώσει ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης, απέναντι στην καταστροφική πορεία της χώρας που έχει καταστρώσει το καθεστώς Μητσοτάκη.

Σε συνέχεια και των εξηγήσεων που δόθηκαν από την ίδια:

Είπα μάλιστα γι’ αυτό επί λέξει: «ότι το να ακολουθούμε το λαγκάζ της ΝΔ, που είναι της ΝΔ (!!!) επιβεβαιώνει ότι σε τραβάει από το δεξί πέτο κάποιος».

Χωρίς καμία αναφορά ή υπαινιγμό στο πρόσωπο του Προέδρου.

Αναφερόμουν δηλαδή, καθαρά στις επιδιώξεις της ΝΔ (με τη φράση «που είναι της ΝΔ»), εννοώντας ότι, θέλει να αλώσει με κάθε τρόπο και τακτική το ΠΑΣΟΚ, ενάντια στην καθαρή του θέση, για αυτόνομη πορεία και σύγκρουση του με τη ΝΔ. Θέση πού όλοι στηρίζουμε και μάλιστα, με τις σαφείς επανειλημμένες δηλώσεις του Προέδρου, ότι δεν θα ξανακυβερνήσουμε με τη ΝΔ. Φυσικά και δεν εννοούσα ότι η ΝΔ μας κρατά από το πέτο.

Είναι δυνατόν να αποδίδεται στη φράση μου οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία;

Όταν μάλιστα, στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής μου, είχα ήδη χαρακτηρίσει τοξική και λανθασμένη την στάση του Ν.Παππά, που μας κατηγορούσε ότι μας κρατούν από το «δεξί πέτο»;

Δηλαδή, αφού ρητά αμέσως πριν, καταδίκασα τη φρασεολογία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για δήθεν σενάρια ώσμωσης μας με τη ΝΔ (δηλαδή, περί δήθεν δεξιού πέτου), ήταν δυνατόν να επιβεβαιώσω μετά, ότι μπορεί να ισχύουν αυτά τα σενάρια;

Η ανάρτηση μέρους δε της τοποθέτησης μου από την «Ομάδα Αλήθειας», είχε αυτή την σκοπιμότητα, δηλ. να αποδομήσει τον λόγο μου και τα επιθυμητά από την ΝΔ, σενάρια περί ώσμωσης.

Ξεκαθαρίζω λοιπόν, ρητά ότι η φράση μου που δημιούργησε αμφιθυμία στην ερμηνεία της, αφορούσε καθαρά στην επιδίωξη της ΝΔ να μας εμφανίσει ως δήθεν ακολούθους της, που υιοθετούμε τις δικές της θέσεις και απόψεις και όχι – όπως πραγματικά συμβαίνει- ότι αφοσιωμένα υπηρετούμε την αυτόνομη πορεία μας. Ενόψει των ανωτέρω θεωρούμε ότι πρέπει να απαλλαγεί η Συντρόφισσα Μπατζελή Κατερίνα, από κάθε κατηγορία».

Τα μέλη της ΕΔΕΚΑΠ

Αναγνώστου Γιώργου

Καμάς Παντελής

Σενετάκη Ειρήνη

Χάρης Δούκας: Η ελεύθερη έκφραση είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας και βασική αρχή του ΠΑΣΟΚ

Η πρώτη αντίδραση για την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ ήρθε από τον Χάρη Δούκα, ο οποίος δήλωσε:

«Η ελεύθερη έκφραση είναι αδιαπραγμάτευτη. Είναι θεμέλιο της δημοκρατίας και βασική αρχή του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του. Οι διαγραφές, ακόμη και με επιχειρήματα για αστοχίες, δεν έλυσαν ποτέ και ούτε θα λύσουν πολιτικά προβλήματα. Η παράταξη χρειάζεται ομοψυχία και σχέσεις εμπιστοσύνης, οι οποίες χτίζονται με συλλογικές λειτουργίες και συντροφικότητα».

