Το πειθαρχικό του ΠΑΣΟΚ καλείται σήμερα να αποφασίσει για την τύχη της Κατερίνας Μπατζελή, με την παραπομπή της για προσβολή και μομφή στο πρόσωπο του Προέδρου να προκαλεί αναταράξεις στη Χαριλάου Τρικούπη. Η δήλωση της για τοξική ανακοίνωση του κόμματος της αλλά κυρίως η αναφορά της περί δεξιού πέτου, «τοξικό είναι αυτό που είπε ο κ. Παππάς ότι τον κ. Ανδρουλάκη τον τραβάει κάποιος από το δεξί του πέτο. Το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα θεσμικό ουσιαστικό δεν μπορεί να κατρακυλάει σε τοξικότητα τύπου 13-0. Αποφάσισε η δικαιοσύνη, αυτό είναι, κλείσαμε και το να ακολουθούμε το λαγκάζ της Νέας Δημοκρατίας επιβεβαιώνει ότι σε τραβάει από το δεξί πέτο κάποιος», εξόργισε την ηγεσία.

Στις 6:00 τα απόγευμα, θα ξεκινήσει η συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ που αρχικά θα ακούσουν την απολογία της Κατερίνας Μπατζελή. Σύμφωνα με πληροφορίες το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος αναμένεται να αναφέρει ότι ουδέποτε έκανε κάποια μομφή στο πρόσωπο του Προέδρου επικαλούμενη μάλιστα όλη τη συνέντευξη της στην οποία υπερασπίζονταν τη γραμμή του κόμματος.

Στη συνέχεια τα 11 μέλη της Επιτροπής θα κληθούν να αποφασίσουν. Πάντως, το γεγονός ότι η απόφαση θα ληφθεί σε τακτική συνεδρίαση του οργάνου, προϊδεάζει για αυστηρή ποινή. Το σενάριο της αναστολής κομματικής ιδιότητας για ένα έτος φαίνεται το πιθανότερο με τα μέχρι ώρας δεδομένα, εκτός απροόπτου, ενώ η αναστολή κομματικής ιδιότητας για 6 μήνες ή ακόμα και η διαγραφή της Κατερίνας Μπατζελή παραμένουν στο τραπέζι και η τελική απόφαση για όσους γνωρίζουν καλά τα πασοκικά δρώμενα θα δείξει τις προθέσεις της ηγεσίας, με δεδομένο ότι η πλειοψηφία του οργάνου (8 από τα 11 μέλη της επιτροπής) ανήκουν στους υποστηρικτές του Νίκου Ανδρουλάκη.

Επίθεση ΠΑΣΟΚ στην Ομάδα αλήθειας

Η αναφορά του Μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Θανάση Γλαβίνα στην ομάδα αλήθειας άναψε φωτιές και προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση των διαχειριστών του λογαριασμού που έδωσαν ραντεβού με τον πρώην εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ στη δικαιοσύνη.

«Μου έκανε τρομερή εντύπωση οι δηλώσεις του κ Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου ο οποίος είπε ευθαρσώς και χωρίς καμία αίσθηση ντροπής ότι μακάρι να υπήρχαν και άλλες ομάδες αλήθειας. Μακάρι δηλαδή να υπήρχαν και άλλες κρατικά χρηματοδοτούμενες ομάδες κυβερνητικές συμμορίες του διαδικτύου οι οποίες διαστρεβλώνουν την αλήθεια, δολοφονούν πολιτικά χαρακτήρες, διαρκώς λένε ψέματα, επιτίθενται στα θύματα των Τεμπών, προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο, μια κατάσταση η οποία δεν τιμά τη δημοκρατία, η Δημοκρατία απαιτεί διαφάνεια και λογοδοσία», ανέφερε σε τηλεοπτική εκπομπή του OPEN ο Θανάσης Γλαβίνας. Λίγο μετά η «Ομάδα αλήθειας» με ανάρτηση στο twitter έκανε λόγο για λάσπη και συκοφαντία.

«Μέχρι τέλους. Μετά τον κ. Τεμπονέρα, σειρά έχει ο κ. Γλαβίνας του ΠΑΣΟΚ να αποδείξει ενώπιον της Δικαιοσύνης τους ισχυρισμούς του κατά της Ομάδας Αλήθειας. Ο κ. Γλαβίνας καλείται να παρουσιάσει έστω και μία ανάρτηση της Ομάδας Αλήθειας στην οποία γίνεται επίθεση σε θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Η λάσπη δε θα μείνει αναπάντητη. Η ανοχή μας στη συκοφαντία τελείωσε», σημείωσαν οι διαχειριστές της ομάδας.

Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε με ανακοίνωση στήριξης στο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ενώ στελέχη της πράσινης παράταξης κάνουν λόγο για πολιτικό ζήτημα.

«Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πολιτικό ζήτημα. Φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός της χώρας ανέχεται ομάδες, οι οποίες κινούνται με αυτό τον τρόπο και πετούν λάσπη σε πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης. Αυτό δεν περιποιεί τιμή στην ποιότητα της δημοκρατίας μας και ειδικά από έναν πρωθυπουργό που θέλει να εμφανίζεται ως μετριοπαθής» σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA.

«Ενοχλεί και το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ που κάποιοι αναδεικνύουν πόσο υποκριτές είναι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Δεν είναι κακό ένας ιδιώτης να κάνει και άλλες συνεργασίες στον ελεύθερό του χρόνο. Ιδιώτες χρηματοδοτούσαν άλλους ιδιώτες. Τους ενοχλεί και στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ που κάποιοι αναδεικνύουν πόσο υποκριτές είναι. Δεν υπάρχει καμία υπαλληλική σχέση της κυβέρνησης με την Ομάδα Αλήθειας. Ούτε το Μαξίμου ούτε η ΝΔ», ξεκαθάρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

