Από τον Κένεντι στον διχασμό: Πώς οι Δημοκρατικοί απομακρύνθηκαν από το Ισραήλ

Του Στιούαρτ Χάλπερν, ανώτερου σύμβουλου του πρύτανη του Yeshiva University και του Ταλ Φόρτγκανγκ, ερευνητή νομικής πολιτικής στο Manhattan Institute

«Η θέση του Ισραήλ καταρρέει μεταξύ των Δημοκρατικών», ανέφερε ένας τίτλος του NBC News τον Μάρτιο, παρουσιάζοντας αποτελέσματα δημοσκόπησης σύμφωνα με τα οποία το 57% των ψηφοφόρων του Δημοκρατικού Κόμματος έχει αρνητική άποψη για το Ισραήλ. Η υποχώρηση της στήριξης του κόμματος προς το εβραϊκό κράτος αποτυπώθηκε χαρακτηριστικά στις 15 Ιουλίου, όταν σχεδόν οι μισοί από τους Δημοκρατικούς της Βουλής των Αντιπροσώπων, 103 βουλευτές, ψήφισαν υπέρ της περικοπής του συνόλου της αμερικανικής βοήθειας προς το Ισραήλ, ύψους 3,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για το επόμενο δημοσιονομικό έτος.

Η προσπάθεια απέτυχε, όμως το μήνυμα ήταν σαφές: Η μακρά παράδοση της σταθερής δημοκρατικής στήριξης προς το Ισραήλ, που βασιζόταν στην αναγνώριση κοινών φιλελεύθερων-δημοκρατικών σύγχρονων αξιών, έχει πεθάνει. Ίσως αναβιώσει, όταν η κυβέρνηση του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν θα βρίσκεται πλέον στην εξουσία, αν και είμαστε επιφυλακτικοί. Η δημοκρατική στήριξη προς το ίδιο το Ισραήλ παρέμενε άλλοτε αμετάβλητη, ανεξαρτήτως του ποιος κυβερνούσε. Μια τέτοια αναβίωση δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη, δεδομένης της αυξανόμενης επιρροής στο κόμμα Δημοκρατικών όπως ο βουλευτής Ρο Κάνα (Καλιφόρνια) και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, οι οποίοι είναι ανοιχτά εχθρικοί προς το Ισραήλ.

Η διάλυση αυτού του ιστορικού δεσμού μεταξύ των Δημοκρατικών και του Ισραήλ είναι οδυνηρό να τη συλλογίζεται κανείς. Για να αντιληφθεί κανείς πόσο βαθιά θεωρούσαν κάποτε οι Δημοκρατικοί ότι οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί ήταν συγγενικά πνεύματα, αρκεί να θυμηθεί μια σχεδόν ξεχασμένη ομιλία που εκφώνησε ένας νεαρός Δημοκρατικός γερουσιαστής από τη Μασαχουσέτη πριν από 70 χρόνια.

Στις 29 Απριλίου 1956, στο Στάδιο των Yankees της Νέας Υόρκης, ο Τζον Φ. Κένεντι μίλησε στον εορτασμό «Η Αμερική Χαιρετίζει το Ισραήλ» για την Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ. Υπερασπιζόμενος το μοναδικό εβραϊκό κράτος στον κόσμο ενώπιον πλήθους 42.000 ανθρώπων, ο Κένεντι τόνισε την κοινή προσήλωση Αμερικανών και Ισραηλινών στην εθνική μνήμη, την αυτοδιοίκηση και την έννομη ελευθερία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες», διακήρυξε ο Κένεντι, «είναι η αρχαιότερη δημοκρατία στη Γη και ο νεότερος λαός, οι Ισραηλινοί έχουν τη νεότερη δημοκρατία και τον αρχαιότερο λαό». Σημείωσε ότι «τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν την ελευθερία τους μέσα από έναν πικρό πόλεμο ανεξαρτησίας» και ότι, ως νεοσύστατες δημοκρατίες, είχαν νικήσει αυταρχικούς εχθρούς. Και συνέχισε: «Τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την υπεροχή του ηθικού νόμου και οι δύο πιστεύουν στην προσωπική αλλά και στην εθνική ελευθερία και, ίσως το σημαντικότερο, και οι δύο θα πολεμήσουν μέχρι τέλους για να διατηρήσουν αυτή την ελευθερία». Η υπεράσπιση του Ισραήλ απέναντι στα αραβικά κράτη που επιθυμούσαν την εξόντωσή του, ισοδυναμούσε με την υπεράσπιση του δυτικού φιλελευθερισμού στην πρώτη γραμμή.

«Γνωρίζουμε ότι κανένα άλλο έθνος στον κόσμο δεν περιβάλλεται από τόσο βίαιο μίσος και προκατάληψη», παρατήρησε ο Κένεντι, τονίζοντας ότι η δικαιοσύνη της υπόθεσης του Ισραήλ σήμαινε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούσαν να αφήσουν τον σύμμαχό τους «ανυπεράσπιστο, χωρίς όπλα».

Ο Κένεντι αφηγήθηκε συγκινητικά πώς είχε επισκεφθεί δύο φορές τους Αγίους Τόπους: μία φορά, το 1939, κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Εντολής της Παλαιστίνης, όταν βρήκε «μια άγονη χώρα, άγονη από ελπίδα, χαρά και πρόοδο», και ξανά το 1951, τρία χρόνια μετά την αναγέννηση του νέου εβραϊκού κράτους: «Ένα έθνος είχε ξαναγεννηθεί, μια έρημος είχε ανακτηθεί, και η εθνική ακεραιότητα είχε αποκατασταθεί, ύστερα από 2.000 χρόνια φαινομενικά ατελείωτης αναμονής. Η Σιών είχε επιτέλους αποκατασταθεί και αμέσως άνοιξε την αγκαλιά της στους άστεγους, στους κουρασμένους και στους διωγμένους. Ήταν η “Συγκέντρωση των Εξόριστων”, είχαν ακούσει το κάλεσμα της πατρίδας τους και είχαν έρθει, μάρκες αποσπασμένες από τη φωτιά, είχαν έρθει από στρατόπεδα συγκέντρωσης και γκέτο, από μακρινές εξορίες και επικίνδυνα καταφύγια, από κατεστραμμένα σπίτια στην Πολωνία και μοναχικές καλύβες στην Υεμένη, όπως οι αρχαίοι ξένοι σε ξένη γη, είχαν έρθει. Και το Ισραήλ τους δέχθηκε όλους, τους τάισε, τους στέγασε, τους φρόντισε, περιποιήθηκε τις πληγές τους και τους ενέταξε στον αγώνα για την οικοδόμηση ενός νέου έθνους.»

Ο μελλοντικός πρόεδρος παρουσίασε μια εμπνευσμένη εικόνα, εντελώς διαφορετική από τη ρεβιζιονιστική αφήγηση που προβάλλουν σήμερα οι Δημοκρατικοί, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ είναι ένα «γενοκτονικό» αποικιοκρατικό εγχείρημα. Όμως η αλλαγή αυτή ελάχιστα σχετίζεται με αλλαγές στα πραγματικά γεγονότα. Το Ισραήλ, στις δεκαετίες που ακολούθησαν την ομιλία του Κένεντι, πολέμησε αμυντικούς πολέμους που είχαν ως αποτέλεσμα την κατάκτηση εδαφών, τα οποία στη συνέχεια αντάλλαξε με ειρήνη. Παραχώρησε στους Παλαιστινίους κυριαρχία σε περιοχές που θα μπορούσε να ελέγχει επ' αόριστον, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αποχώρησης από τη Γάζα το 2005, και επανειλημμένα τους προσέφερε τη δημιουργία δικού τους κράτους. Παρ' όλα αυτά, οι εχθροί του συνέχισαν και συνεχίζουν να επιδιώκουν την καταστροφή του.

Ο Κένεντι χαρακτήρισε το Ισραήλ «το ευγενέστερο από όλα τα πειράματα δημοκρατίας του 20ού αιώνα», ένα κράτος που «ήρθε για να μείνει. Δεν θα παραδοθεί, δεν θα υποχωρήσει και εμείς δεν θα επιτρέψουμε να πέσει». Σήμερα όμως περισσότεροι από 100 Δημοκρατικοί βουλευτές θα ήθελαν να διακόψουν την αμερικανική στήριξη.

Κλείνοντας, ο Κένεντι είπε για το Ισραήλ: «Σήμερα γιορτάζουμε τα όγδοα γενέθλιά του, αλλά λέω χωρίς κανέναν δισταγμό ότι θα ζήσει για να δει τα ογδοηκοστά του γενέθλια και τα οκτακοσιοστά. Γιατί το μόνο που ζητά το Ισραήλ είναι η ειρήνη, τίποτε περισσότερο μια ειρήνη που θα “μετατρέψει τα σπαθιά σε άροτρα και τα δόρατα σε κλαδευτήρια.”»

Σε αυτή την περίοδο, κατά την οποία η Αμερική γιορτάζει τη δική της επέτειο ανεξαρτησίας, οι Δημοκρατικοί που δεν έχουν παρασυρθεί από το αντιϊσραηλινό ρεύμα στο εσωτερικό του κόμματός τους, θα έκαναν καλά να αναλογιστούν τα λόγια του Κένεντι. «Δεν είναι καιρός για υπεκφυγές ή δισταγμούς», είπε, τονίζοντας ότι, καθώς οι δυνάμεις του σκότους ενισχύονται, καθήκον όσων εκτιμούν τα φιλελεύθερα δημοκρατικά ιδεώδη είναι να τα στηρίζουν και να τα υπερασπίζονται, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.