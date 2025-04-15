Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε νίκη υψηλού συμβολισμού την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας από την UNESCO.

Σε δήλωσή του ανέφερε πως η αναγνώριση της μακράς συμβολής της ελληνικής γλώσσας στην προαγωγή του πολιτισμού σε κάθε γωνιά της ανθρωπότητας, με την καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας από την UNESCO, είναι μια μεγάλη νίκη.

«Μια κίνηση υψηλού συμβολισμού για τη γλώσσα μας, που είναι ταυτόχρονα γλώσσα της φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας, των τεχνών και των επιστημών», συμπλήρωσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε τη χαρά του για το γεγονός ότι στις 18 Μαΐου 2024 το ΠΑΣΟΚ πρωτοστάτησε σε αυτό το εθνικό χρέος, παίρνοντας την πρωτοβουλία να ζητήσει την έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος της Βουλής και την υποβολή σχετικού αιτήματος προς την UNESCO.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

