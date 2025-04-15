Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση μετατρέπει τα Εξάρχεια σε «άβατο» για τον πολιτισμό και τη συλλογική δράση

«Ανοίγει διάπλατα πόρτα για επιχειρηματίες του real estate και του τουρισμού. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ανάπτυξης που διαφημίζει και ο κ. Χρυσοχοΐδης»

KKE

Η κυβέρνηση μετατρέπει μια γειτονιά της Αθήνας σε «άβατο» για τον πολιτισμό, τη συλλογική δράση, την έκφραση αλληλεγγύης σε λαούς που δοκιμάζονται και φυσικά για τα δικαιώματα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιο του «για τις δηλώσεις Χρυσοχοΐδη σχετικά με τις απαγορεύσεις στα Εξάρχεια».

Και προσθέτει: «Ταυτόχρονα, ανοίγει διάπλατα την πόρτα για τους επιχειρηματίες του real estate και του τουρισμού. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ανάπτυξης που διαφημίζει και ο κ. Χρυσοχοΐδης και που, όπως αποδεικνύεται, καμιά απολύτως σχέση δεν έχει με τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΚΚΕ Εξάρχεια πολιτισμός δικαιώματα Real Estate τουρισμός Αθήνα Χρυσοχοΐδης Αλληλεγγύη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark