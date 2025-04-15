Η κυβέρνηση μετατρέπει μια γειτονιά της Αθήνας σε «άβατο» για τον πολιτισμό, τη συλλογική δράση, την έκφραση αλληλεγγύης σε λαούς που δοκιμάζονται και φυσικά για τα δικαιώματα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιο του «για τις δηλώσεις Χρυσοχοΐδη σχετικά με τις απαγορεύσεις στα Εξάρχεια».

Και προσθέτει: «Ταυτόχρονα, ανοίγει διάπλατα την πόρτα για τους επιχειρηματίες του real estate και του τουρισμού. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ανάπτυξης που διαφημίζει και ο κ. Χρυσοχοΐδης και που, όπως αποδεικνύεται, καμιά απολύτως σχέση δεν έχει με τις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.