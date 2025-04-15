Ως αναγνώριση της οικουμενικότητας της ελληνικής γλώσσας χαρακτηρίζει το υπουργείο Εξωτερικών την πρόταση για ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας» από την UNESCO.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 14 Απριλίου, το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UNESCO υιοθέτησε ομόφωνα απόφαση με την οποία προτείνεται η ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας», και το Υπ.Εξ. χαιρετίζει αυτή την απόφαση.

«Η ομόφωνη υιοθέτηση της απόφασης για τη “Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας”, την οποία συγκηδεμόνευσαν 87 κράτη-μέλη του Οργανισμού, αποτελεί το επιστέγασμα διαχρονικών προσπαθειών του υπουργείου Εξωτερικών, σε συντονισμό με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην UNESCO, με την επιστημονική υποστήριξη του καθηγητή Γλωσσολογίας Γεωργίου Μπαμπινιώτη» επισημαίνει σε ανακοίνωση του το Υπ.Εξ. και προσθέτει:

«Με την απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου αναγνωρίζεται η οικουμενικότητα και η παγκόσμια προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας. Στην απόφαση υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, η αδιάσπαστη συνέχεια 40 αιώνων προφορικής παράδοσης και 35 αιώνων γραπτής παράδοσης της ελληνικής γλώσσας, η επίδρασή της σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, καθώς και το γεγονός ότι αποτελεί μέχρι σήμερα ανεξάντλητη πηγή της διεθνούς επιστημονικής ορολογίας». Να σημειωθεί ότι η επίσημη ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας» θα πραγματοποιηθεί κατά τη 43η Γενική Διάσκεψη της UNESCO τον Νοέμβριο 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

