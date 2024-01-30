Νέα Αριστερά: «Η κοροϊδία στους αγρότες συνεχίζεται»

«Ο πρωθυπουργός συνεχίζει να παρεμβαίνει ως σχολιαστής της επικαιρότητας. Την ώρα που τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα ενισχύονται και πολλαπλασιάζονται ο κ. Μητσοτάκης με μια ανακοίνωση-πυροτέχνημα εξήγγειλε την αύξηση της πρώτης αρωγής στους αγρότες της Θεσσαλίας», αναφέρει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της υπό τον τίτλο «Η κοροϊδία στους αγρότες συνεχίζεται».

Σχολιάζει ότι «αυτό που ξέχασε να πει είναι ότι εκατοντάδες αγρότες που είδαν το κεφάλαιό τους να καταστρέφεται ολοσχερώς, δεν έχουν λάβει καν την πρώτη αρωγή των 2.000 ευρώ ενώ ακόμα και σήμερα, έξι μήνες μετά, δεν γνωρίζουν το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού της τελικής αποζημίωσης». Προσθέτουν ότι «οι συνεργάτες του μάλλον ξέχασαν να τον ενημερώσουν πως ούτε η εφάπαξ αποζημίωση για την οικοσκευή έχει καταβληθεί σε όλους τους δικαιούχους, τους πολίτες δηλαδή που έχασαν τα σπίτια τους». Στο ίδιο πλαίσιο συμπληρώνουν ότι δεν υπήρξε «ούτε κουβέντα» για τα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, ενώ για το αγροτικό πετρέλαιο ένα «θα δούμε».

«Αλήθεια, για ποιο πράγμα θριαμβολογείτε, κ. Μητσοτάκη; Ελπίζουμε την Παρασκευή να έρθετε στη Βουλή στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του Αλέξη Χαρίτση για τη Θεσσαλία. Εκεί θα υποχρεωθείτε να απαντήσετε επί της ουσίας, όχι με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα», σημειώνει η Νέα Αριστερά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.