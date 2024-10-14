ΠΑΣΟΚ: Η νέα ανθρωπογεωγραφία στη Χαριλάου Τρικούπη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Για το ΠΑΣΟΚ το «κοντέρ» μηδενίζει από σήμερα. 214.000 προσήλθαν στις κάλπες στήνοντας ένα νέο σκηνικό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης με την άνετη επικράτησή του έχει μια «δεύτερη ευκαιρία» που πλέον είναι «χρυσή» για δυο λόγους.

Με τον ΣΥΡΙΖΑ να «εξαϋλώνεται» θα κληθεί να παίξει το ρόλο του αρχηγού της αξιωματική αντιπολίτευσης. Είτε αυτό γίνει άτυπα, με βάση τα δημοσκοπικά ποσοστά που θα του δίνουν ένα καθαρό προβάδισμα απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ είτε και τυπικά αν όντως καταγραφούν ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών στην Κουμουνδούρου.

Παράλληλα σε αντίθεση με το 2021 δεν έχει απέναντί του μια κυβέρνηση με τη δυναμική της πρώτης τετραετίας. Έχει «λαβωθεί» από τις ευρωεκλογές και σίγουρα η κόπωση του εκλογικού σώματος τον ευνοεί να απευθυνθεί σε κεντροδεξιούς ψηφοφόρους. Πήρε, άλλωστε το μεγαλύτερο ποσοστό του κοινού που είχε προτιμήσει τον Παύλο Γερουλάνο και την Άννα Διαμαντοπούλου στις πρώτες κάλπες.

Το γεγονός πως επικράτησε με μεγάλη άνεση του Χάρη Δούκα κατά πολλούς εκτιμήθηκε πως η χθεσινή βραδιά ήταν σε μεγάλο βαθμό μια προσωπική ήττα του δημάρχου Αθηναίων που δεν κατάφερε να τον απειλήσει και να δείξει πως είναι το «νέο που έρχεται».

Υπενθυμίζεται πως στον δεύτερο γύρο το 2021 ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε καταγράψει ποσοστό 67,17% και αυτό που κατάφερε χθες ήταν να συγκρατήσει σημαντικά τις δυνάμεις του. Έκαψε πολιτικό κεφάλαιο ο Χάρης Δούκας; Δεν έδειξε κάποια δυναμική, δεν έπεισε πως μπορεί να έχει «δυο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη» και ενδεχομένως του στοίχισε πως «έκλεισε το μάτι» σε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ενδεχομένως να δώσει έμφαση πλέον στο βασικό του ρόλο προκειμένου να ενδυναμώσει το προφίλ του.

Το ζητούμενο είναι πως θα είναι η σχέση των δυο ανδρών το επόμενο διάστημα και αν ο Χάρης Δούκας θα μπορέσει να διατηρήσει το ρόλο του «νούμερο δύο» στο κόμμα με το 40% που κατέγραψε.

Αυτό που βοήθησε πολύ τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι η υποδειγματική εκλογική διαδικασία που έλαβε χώρα στο ΠΑΣΟΚ το οποίο πήγε γρήγορα στις κάλπες με δική του πρωτοβουλία μετά τη «μουρμούρα» που υπήρχε από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Οι αλλαγές που θα κάνει στο κόμμα και στα πρόσωπα που θα τον περιβάλουν θα είναι κομβικές όσο και ο ρόλος που θα έχουν από εδώ και στο εξής ο Παύλος Γερουλάνος, αλλά και η Άννα Διαμαντοπούλου που επανήλθε δυναμικά στη Χαριλάου Τρικούπη. Για την πρώην Επίτροπο η εντύπωση που υπάρχει είναι πως ήρθε για να μείνει επαναφέροντας κόσμο που είχε απομακρυνθεί το τελευταίο διάστημα από το ΠΑΣΟΚ. Η Πολιτική Επιτροπή που θα συγκροτηθεί εκτιμάται πως θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τη νέα πολιτική ανθρωπογεωγραφία και πλέον ο Νίκος Ανδρουλάκης θα κληθεί να συνθέσει διαφορετικές τάσεις μέσα στο κίνημα με το βλέμμα στραμμένο προς τη Νέα Δημοκρατία.

