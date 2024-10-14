Της Πηνελόπης Γκάλιου

Η «τελεία» που μπήκε στις εσωκομματικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ μετά την ανάδειξη -εκ νέου- του Νίκου Ανδρουλάκη στην προεδρία του κόμματος, σαν πρώτη εικόνα φαντάζει θετική για το Μέγαρο Μαξίμου καθώς ουσιαστικά πρόκειται να έναν γνώριμο πολιτικό αντίπαλο, του οποίου τη στρατηγική και τις κινήσεις του τις έχει αντιμετωπίσει ήδη η κυβέρνηση, και λίγο πολύ τις θεωρεί προβλέψιμες.

Παρόλα αυτά, η αλλαγή συσχετισμών και η ανάδειξη και άλλων «πρωταγωνιστών» εντός της Χαριλάου Τρικούπη από τις εσωκομματικές κάλπες είναι ζητήματα που ήδη εξετάζουν και σταχυολογούν στο Μέγαρο Μαξίμου για να σκιαγραφήσουν το αντιπολιτευτικό προφίλ που θα πρέπει να αναμένουν από τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα και όταν καταλαγιάσει ο “θόρυβος” των αποτελεσμάτων των εσωκομματικών εκλογών της Χαριλάου Τρικούπη.

Η διαλυτική εικόνα που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και το δημοσκοπικό αποτύπωμά του δείχνουν πως οι ρόλοι μεταξύ των δύο κόμματών ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αλλάζουν, με το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη να αναδεικνύεται ο κύριος αντιπολιτευτικός πόλος έναντι της κυβέρνησης, ακόμη κι αν τυπικά δεν έχει τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προς ώρας.

Υπό τα νέα δεδομένα, στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι θεσμικά πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας, εφόσον το απαιτήσουν οι πολιτικές συνθήκες, μη αποκλείοντας ταυτόχρονα να υπάρξει και όξυνση του αντιπολιτευτικού λόγου του ΠΑΣΟΚ, τώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να βγει δυναμωμένος από την εσωκομματική διαδικασία που τελεσφόρησε υπέρ του.

Αυτό το κλίμα αποτύπωνε και το τηλεφώνημα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Νίκο Ανδρουλάκη χθες το βράδυ, προκειμένου να τον συγχαρεί για την επανεκλογή του, καθώς πέρα από τη “θεσμική ευγένεια” και την πολιτική αβροφροσύνη μεταξύ δύο πολιτικών ανδρών, κρίνεται και ως μία μία προσπάθεια από την πλευρά του πρωθυπουργού, να σπάσει ο πάγος στις μεταξύ τους σχέσεις, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί μετά την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Στο συγχαρητήριο τηλεφώνημα, σύμφωνα με πληροφορίες, εκφράστηκε η πρόθεση να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών, κάτι που φέρεται να αποδέχτηκε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ ανοιχτός μένει ο χρόνος μιας συνάντησης των δύο. Μία πρόθεση που είχε διατυπωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πριν διαρραγούν οι σχέσεις των δύο αρχηγών, αλλά εν τέλει δεν επετεύχθη ποτέ. “Ποτέ δεν είναι αργά” σχολίαζαν κυβερνητικά στελέχη εκφράζοντας την ελπίδα ότι η νέα φάση στην οποία περνά τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ίσως οδηγήσει στην πολυσυζητημένη συνάντηση.

Η ίδια ελπίδα εκφράζεται από κυβερνητικά στελέχη και για την αντιπολιτευτική τακτική που θα ακολουθηθεί στο εξής από τη Χαριλάου Τρικούπη, στην οποία πάμπολλες φορές το προηγούμενο διάστημα είχε χρεωθεί μία τακτική διολίσθησης και “ταύτισης με τον ΣΥΡΙΖΑ και τις στρατηγικές του”. Τώρα πλέον, αυτό που αναμένει να δει η κυβερνητική πλευρά είναι αν την επόμενη μέρα το ΠΑΣΟΚ επιλέξει μια πιο υπεύθυνη στάση αντιπολίτευσης, πιο εποικοδομητική και όχι το “όχι σε όλα”, υπενθυμίζοντας οι ίδιες πηγές, την στάση του κ. Ανδρουλάκη σε κρίσιμα νομοσχέδια όπως αυτό για την επιστολική ψήφο και τα μη κρατικά Πανεπιστήμια.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που εκτιμάται είναι πως οι υποψηφιότητες του Παύλου Γερουλάνου και της Άννας Διαμαντοπούλου και ο ρόλος που αναμένεται να αναλάβουν την επομένη μέρα, αλλάζει τις ισορροπίες και τη δυναμική του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη και πιθανόν και την πολιτική του “ρότα”. “Αναμένουμε να δούμε πως θα διαμορφωθεί ο πολιτικός του λόγος και αν μπορεί να εκφράσει κάτι διαφορετικό από όσα γνωρίζουμε” σχολίαζε κυβερνητικός παράγων αποφεύγοντας να διατυπώσει υψηλές προσδοκίες. Μια ενδεικτική εικόνα αναμένει να δει η κυβέρνηση κατά την συζήτηση κρίσιμων νομοσχεδίων στη Βουλή, ενώ την ίδια ώρα το αποτύπωμα των νέων δεδομένων στο ΠΑΣΟΚ θα φανεί και στις δημοσκοπήσεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, οι οποίες θα δείξουν την γενικότερη εικόνα που θα επικρατήσει στην κεντροαριστερά, ώστε να καθορίσει και το Μέγαρο Μαξίμου της δική του στρατηγική.

