Υπό τις ιαχές των οπαδών του ΠΑΣΟΚ «νάτος, νάτος ο πρωθυπουργός», ο Νίκος Ανδρουλάκης απηύθυνε το μήνυμά του μετά τη νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές, κάνοντας λογο για τη μεγάλη ευθύνη και τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η κοινωνία.

«Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Οι μεγάλες αλλαγές, οι μεγάλες νίκες θα γίνουν όταν είμαστε ενωμένοι. Το κίνημα έχει χρέος να δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική.

Ειδικά αυτήν την εποχή που οι ψεύτικες υποσχέσεις έπεσαν. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε στις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η κοινωνία μας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ευχαρίστησε τους υπόλοιπους διεκδικητές της ηγεσίας, λέγοντας ότι όλοι μαζί θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Και συνέχισε: «Θα κάνω ό,τι μπορώ, για να τελειώσει η παντοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας», προσθέτοντας: «Για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολλή. Ένα μεγάλο βήμα έγινε σήμερα. Να αγκαλιάσει νεωτερες γενιές σε ένα προοδευτικό σχέδιο που θα γίνει κυβερνητικό στις επόμενες εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε».

Πιο αναλυτικά:

«Σήμερα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Νικητής είναι το ΠΑΣΟΚ. Και από αύριο όλοι μαζί ενωμένοι θα πάμε το Κίνημά μας ακόμα ψηλότερα! Εκεί που αξίζει στην ιστορία και την προσφορά του. Το είπα πολλές φορές αυτή την προεκλογική περίοδο, θα το πω κι απόψε: τα δύσκολα είναι πίσω μας!Τα καλύτερα είναι μπροστά μας! », υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης επευφημούμενος από δεκάδες στελέχη και μέλη του κόμματος με ενθουσιώδη συνθήματα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «μαζί θα προχωρήσουμε, χωρίς λαϊκισμό, με σοβαρό και αξιόπιστο προγραμματικό λόγο, με δυναμισμό. Και πάνω απ' όλα με πολιτικό ήθος, γιατί για μένα η πολιτική δεν ξεκινά εκεί που τελειώνει η ηθική. Αλλά είναι ταυτόσημες».

Εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το ΠΑΣΟΚ και η δημοκρατική παράταξη μπορούν να τα καταφέρουν και να πετύχουν να νικήσουν τη ΝΔ . « Έχει χρέος να δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική

στις Ελληνίδες και τους Έλληνες, στις νεότερες γενιές. Ειδικά τώρα που οι ψεύτικες υποσχέσεις κατέρρευσαν, τώρα που οι σημαίες ευκαιρίας ξέφτισαν, τώρα που τα μάτια όλο και περισσότερων Ελλήνων στρέφονται ξανά στην παράταξή μας».

Μίλησε για τις μεγάλες αλλαγές, που έχει ανάγκη η κοινωνία ενώ πρόσθεσε ότι «οι πολίτες προσβλέπουν σε εμάς για να ξεπεραστεί το σημερινό πολιτικό αδιέξοδο».

Δεσμεύτηκε πως θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους και να «για να τελειώσει η παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Να τελειώσει η αναξιοκρατία, η αδιαφάνεια, η διαφθορά.

Το ΠΑΣΟΚ θα πορευτεί με αξιοπιστία, με ενότητα, με σοβαρότητα και προτάσεις που θα κάνουν καλύτερη τη ζωή των Ελλήνων».

Ευχαρίστησε τους συνυποψηφίους του Χάρη Δούκα, Παύλο Γερουλάνο, 'Αννα Διαμαντοπούλου, Μιχάλη Κατρίνη, και τη Νάντια Γιαννακοπούλου.«Με τη στάση τους έδειξαν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ποιότητα στελεχών και πολιτική ωριμότητα .

Θέλω και είμαι βέβαιος ότι θα είναι όλοι τους στην πρώτη γραμμή του αγώνα, τα χρόνια που έρχονται», ανέφερε.«Μαζί μπορούμε να αναγεννήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας,

να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία, να θωρακίσουμε το εισόδημα και τα εργασιακά δικαιώματα, να διασφαλίσουμε φθηνή και αξιοπρεπή στέγαση, να κάνουμε την οικονομία μας πιο παραγωγική

και πιο ανταγωνιστική», συμπλήρωσε.

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ η χώρα μας χρειάζεται μεγάλες αλλαγές και για να έρθουν,« έχουμε χρέος πρώτα απ' όλα να νικήσουμε στις επόμενες εθνικές εκλογές τη Νέα Δημοκρατία» και κατέληξε: «Θα δώσω λοιπόν όλες μου τις δυνάμεις σε αυτόν τον αγώνα για να τα καταφέρουμε. Και θα τα καταφέρουμε.»

Πηγή: skai.gr

