Εκλογές ΠΑΣΟΚ - Διαμαντοπούλου: «Νίκο θερμά συγχαρητήρια!»

Aπό το Βερολίνο η Άννα Διαμαντοπούλου επικοινώνησε και συνεχάρη τον Νίκο Ανδρουλάκη για την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Σε δήλωσή της η υποψήφια για την ηγεσία του κόμματος αναφέρει:

«Αγαπητέ Νίκο τα θερμά μου συγχαρητήρια!

Μια νέα μέρα ξεκινά για το ΠΑΣΟΚ και τη χώρα.

Πιστεύω βαθειά ότι έχεις τη θέληση, τη δύναμη και την ικανότητα να κάνεις όλα αυτά που πρέπει, ώστε με στρατηγική και σχέδιο το ΠΑΣΟΚ να γίνει Μεγάλο και Κυβερνών.

Είμαστε μαζί σου!»

Πηγή: skai.gr

