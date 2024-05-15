Οι Τindersticks λίγους μήνες πριν βρεθούν στην Αθήνα για τη φθινοπωρινή τους συναυλία στις 2 Νοεμβρίου, στο City Theater by Christmas Theater, κυκλοφορούν καινούργιο τραγούδι, προάγγελο του νέου τους άλμπουμ.

Πέντε χρόνια μετά το «No Treasure but Hope» (2019) και τρία χρόνια μετά το «Distractions» του 2021, οι Tindersticks επιστρέφουν με ένα νέο άλμπουμ με τίτλο «Soft Tissue», το οποίο θα κυκλοφορήσει από την City Slang στις 13 Σεπτεμβρίου 2024.

Και τώρα έρχεται το «New World», το πρώτο κομμάτι που γράφτηκε για το «Soft Tissue», το δέκατο τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος. Το τραγούδι λειτουργεί ως ένα πρελούδιο ως ένα είδος εισαγωγής στα θέματα και τις ανησυχίες που θέτει το άλμπουμ, εστιάζοντας στις ανατροπές που έχουν υποστεί το προσωπικό και το δημόσιο σύμπαν της μπάντας, στους προσωπικούς και δημόσιους νέους κόσμους που πλέον έχουν δημιουργηθεί.

Οι ενορχηστρώσεις συνεχίζουν από το σημείο που σταμάτησε το «The Waiting Room» του 2016, ενώ οδηγούν το άλμπουμ σε νέες περιπέτειες, συνδυάζοντας την γνωστή υφολογική ατμόσφαιρα της μπάντας με τις ενορχηστρώσεις των πνευστών του Julian Siegel, των εγχόρδων από τον Dan McKinna και τα συναρπαστικά φωνητικά της Gina Foster.

Παράλληλα, οι εσωτερικές σκέψεις του Staples οδηγούν σε ένα ρεφρέν που αναδεικνύει μια πιο εξωστρεφή προσέγγιση, κάτι που φαίνεται στο παιχνιδιάρικο promo βίντεο του τραγουδιού: «Δεν θα αφήσω την αγάπη μου να με καταστρέψει». Το βίντεο, καθώς και το εξώφυλλο του άλμπουμ, επιμελήθηκε η κόρη του Staples, Sidonie Osborne Staples.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.