Η πρώην υπουργός Κατερίνα Μπατζελή που με τις δηλώσεις της έριξε μύλο στο νερό της εσωστρέφειας του κόμματος, μια μέρα πριν δώσει εξηγήσεις στο πειθαρχικό του κόμματος έστειλε επιστολή στην ΕΔΕΚΑΠ στην οποία ζητά σεβασμό των διαδικασιών και προτάσσει την εσωκομματική δημοκρατία. Ζητά μάλιστα να μάθει ποιος κατέθεσε αίτημα για την εκκίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και ποιες είναι οι κατηγορίες εις βάρος της.

«Με σεβασμό στις προβλεπόμενες διαδικασίες όπως αυτές εξειδικεύονται από τον Κανονισμό Δεοντολογίας της Επιτροπής Δεοντολογίας Εφαρμογής του Καταστατικού και Πιστοποίησης (εφεξής Κανονισμός), θα ήθελα για την διασφάλιση της ανταλλαγής απόψεων και συμπερασμάτων και για την παρουσίαση των θέσεων μου, όπως: Μου γνωστοποιήσετε ποιος κατέθεσε το αίτημα της εις βάρος μου πειθαρχικής διαδικασίας, αν είναι αιτιολογημένο και ποιο ακριβώς το περιεχόμενο αυτού, γνωστοποιώντας μου δηλαδή το σχετικό έγγραφο»

Η Κατερίνα Μπατζελή αξιοποιεί στην επιστολή της όλα τα όπλα που της δίνει το καταστατικό και σημειώνει ότι δεν έχει λάβει εγγραφή κλήση με συγκεκριμένο περιεχόμενο και διαδικασία.

«Επίσης επιβεβαιώστε μου ότι σύμφωνα με αρθ. 4 παρ. 4 του Κανονισμού, η πειθαρχική διαδικασία δεν έχει εκκινήσει εις βάρος μου αφού προϋποθέτει απόφαση της ΕΔΕΚΑΠ για την εκκίνησή της και έγγραφη κλήση με συγκεκριμένο περιεχόμενο και διαδικασία.

Αν όμως πράγματι υπάρχει τέτοια απόφαση ζητώ την χορήγηση αντιγράφου και την επίδοση κλήσης.»

Το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι είναι μέλος από το 1979 και ζητά σεβασμό στις διαδικασίες.

«Στο εσωτερικό του (κόμματος) κατοχυρώνεται πλήρως η εσωκομματική δημοκρατία, η ελευθερία στις ιδεολογικές αναζητήσεις, στην έκφραση, στον διάλογο, στην αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων και το δικαίωμα υποβολής και δημοσιοποίησης ατομικών και συλλογικών προτάσεων. Δίνονται κίνητρα ουσιαστικής συμμετοχής στα μέλη και τους φίλους, οι οποίοι καθίστανται συνδιαμορφωτές των θέσεων του φορέα» αναφέρει μεταξύ άλλων η Κατερίνα Μπατζελή.

