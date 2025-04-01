Φάμελλος στους εργαζόμενους της ΕΑΒ: «Δεν χρειαζόμαστε τον Μινχάουζεν για πρωθυπουργό»

«Δεν χρειαζόμαστε τον Μινχάουζεν για πρωθυπουργό. Θέλουμε έναν πρωθυπουργό που να στηρίζει τις θέσεις εργασίας τις επενδύσεις και την ελληνική αμυντική βιομηχανία», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Αναλυτικότερα, στην ομιλία του στους εργαζόμενους της ΕΑΒ (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία), δήλωσε :

«Αγαπητέ πρόεδρε, αγαπητές φίλες και φίλοι, για μένα είναι τιμή να είμαι σε έναν βιομηχανικό χώρο, σε έναν χώρο εργασίας. Και γιατί η οικογένειά μου έτσι με μεγάλωσε και έχω πολλές εμπειρίες και από το επάγγελμά μου, αλλά και από τον πατέρα μου από τέτοιους χώρους εργασίας. Είναι επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να είμαστε μέσα σε έναν βιομηχανικό χώρο εργασίας και πολύ δε περισσότερο στην αμυντική βιομηχανία της χώρας μας, στην ΕΑΒ. Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε ισχυρή ελληνική αμυντική βιομηχανία. Και θέλω αυτό να το ξεκαθαρίσω εισαγωγικά: και για την πατρίδα και για την οικονομία και για τους εργαζόμενους πρέπει να έχουμε ισχυρή ελληνική αμυντική βιομηχανία. Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο -και όχι μόνο υποκριτικό- το ότι αύριο ο κ. Μητσοτάκης έρχεται στη Βουλή να συζητήσουμε για τον εξοπλισμό και τον προγραμματισμό αμυντικών προγραμμάτων της χώρας, όταν από τα τελευταία συμβόλαια εξοπλισμού έχει μείνει έξω η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό, αν όχι επικίνδυνο.

Και θέλω να το πω εισαγωγικά, γιατί αυτές οι κουβέντες γίνονται και με εμπιστευτικότητα. Δεν γίνονται στην Ολομέλεια της Βουλής, άρα μπροστά στα μάτια και στα αυτιά όλων, όταν μιλάς για τον προγραμματισμό της χώρας. Μόνο αν θέλεις να το εκμεταλλευτείς επικοινωνιακά, όπως ο κ. Μητσοτάκης, γίνεται στην Ολομέλεια της Βουλής. Αλλά, σε κάθε περίπτωση, εμείς θα μιλήσουμε ανοιχτά μπροστά σας. Εμείς θέλουμε απολύτως να υπάρχει επένδυση, νέες επενδύσεις της Ελλάδας σε αμυντική βιομηχανία: και για την άμυνα της χώρας και για το προϊόν το οικονομικό και για τους εργαζόμενους.

Και εδώ στην ΕΑΒ συζητήσαμε με τη διοίκηση και τους είπαμε -το άκουσες, πρόεδρε- και το τι νέες επενδύσεις θα γίνουν για να είναι βιώσιμη και μετά από δέκα χρόνια η επιχείρηση. Και στη νέα αμυντική τεχνολογία, στην καινοτομία, για να μείνουν εδώ οι επιστήμονες, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, αλλά και για το μέλλον της χώρας. Η επιχείρηση αυτή είναι 50 χρόνια, θέλει νέες επενδύσεις. Και ρωτήσαμε και για την εργασία, διότι μας είπαν ότι το 60% των εργαζόμενων είναι ορισμένου χρόνου, είναι συμβασιούχοι. Άρα απουσιάζει και ο προγραμματισμός εργασίας, να έχετε μόνιμες θέσεις. αλλά και οι ίδιοι παραδέχτηκαν ότι το θέμα του μισθολογίου δεν βοηθάει τη λειτουργία της επιχείρησης. Εφόσον η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια και τη χρεοκοπία, τι μας πειράζει να έχουμε καλύτερους μισθούς και καλύτερη συλλογική σύμβαση, για να έχουμε καλύτερη αμυντική βιομηχανία;

Εγώ λοιπόν προκαλώ τον κ. Μητσοτάκη σήμερα, που για πρωταπριλιάτικο ψέμα πήγε στο υπουργείο Εργασίας, να δώσει καλύτερη συλλογική σύμβαση με καλύτερους όρους απασχόλησης και αμοιβών, για να έχουν και οι εργαζόμενοι καλύτερη αμοιβή και η διοίκηση, που ζήτησε, καλύτερη απόδοση. Εδώ λοιπόν κερδίζουν όλοι και η Ελλάδα και η διοίκηση και οι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η λύση, φίλες και φίλοι.

Σήμερα πήγε στο Υπουργείο Εργασίας και σαν πρωταπριλιάτικο ψέμα -γιατί είναι Πρωταπριλιά σήμερα- είπε ότι θα δοθεί 1,3 ευρώ τη μέρα στον κατώτατο και αυτό, λέει, για τον δημόσιο υπάλληλο είναι 13ος μισθός. Δύο ψέματα μαζί. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε τον Μινχάουζεν για πρωθυπουργό της χώρας. Θέλουμε έναν πρωθυπουργό που να επενδύει και στις θέσεις εργασίας και στις επενδύσεις και στην ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Έχω ενημερωθεί - δεν είναι η πρώτη φορά, πρόεδρε, το ξέρεις γιατί έχω έρθει και στο Εργατικό Κέντρο αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον τρεις φορές, για τα θέματα της απασχόλησης στην ΕΑΒ. Και θέλω να σας πω ότι μαζί με τους τομεάρχες και τους υπευθύνους από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Πολιτική Γραμματεία, εμείς ήμασταν δίπλα στην ΕΑΒ και θα είμαστε δίπλα στην ΕΑΒ. Όταν ήμασταν κυβέρνηση, προγραμματίσαμε εδώ να γίνει η αναβάθμιση των F-16 και τώρα ζητήσαμε, σήμερα, να είναι η ΕΑΒ μέσα και στα επόμενα προγράμματα της χώρας.

Η ισχυρή αμυντική βιομηχανία σημαίνει και άμυνα και καλύτερες συνθήκες εργασίας και ασφάλεια βέβαια της εργασίας, γιατί και αυτό είναι κρίσιμο, το θέσαμε σήμερα. Με την ίδια συνέπεια που αποδείξαμε -και δεν το λέμε μόνο σαν λόγια του αέρα- ότι στηρίζουμε και την ΕΑΒ και τον εργαζόμενο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να στηρίζει και την ΕΑΒ και τους εργαζόμενους και την περιοχή σας.

Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι υγεία και πρόοδο. Να είστε καλά.»

