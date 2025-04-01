Έντονη κριτική στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για πολιτική υποκρισία, άσκησε από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Τοποθετούμενος σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Κοινωνικών υποθέσεων, που επεξεργάστηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, στο χώρο της Υγείας, και με αφορμή τις επικρίσεις του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με μια χώρα που καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «ένα από τα πράγματα, που περισσότερο από όλα, μου προκαλούν πολύ μεγάλη ψυχολογική πίεση, είναι η υποκρισία, και δη η υποκρισία στην πολιτική».

«Εσείς ενδιαφέρεστε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν ενδιαφερόμαστε εμείς;» ρώτησε τον κ. Καζαμία ο υπουργός Υγείας και συνέχισε: «Τίποτα για διώξεις πολιτικών αντιπάλων στη Ρωσία του Προέδρου Πούτιν, έχετε ακούσει; Για καταδίκες από τα διεθνή δικαστήρια για αντιφρονούντες, που κάποιοι δηλητηριάστηκαν ή κάποιοι πέθαναν και έπεσαν από ορόφους, έχετε ακούσει;».

«Εμείς είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παντού» σχολίασε ο κ. Καζαμίας με τον κ. Γεωργιάδη να επανέρχεται ρωτώντας: «Ξέρετε ότι η πρόεδρος σας ήταν η δικηγόρος του Αλεξάντερ Βίνικ για τον οποίον είχε πάει και στο εφετείο στο Παρίσι; Ξέρετε ποιος είναι ο Αλεξάντερ Βίνικ; Ήταν ο πρώτος κρατούμενος που ζήτησε ο Πρόεδρος Πούτιν από τις ΗΠΑ, για ανταλλαγή κρατουμένων. Όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου αναπτύσσει τόσο στενές σχέσεις με τον Πρόεδρο Πούτιν σας αρέσει» παρατήρησε ο κ. Γεωργιάδης με τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας να λέει ότι είναι ψέμα οι «στενές σχέσεις» με τον Πούτιν, και να καλεί τον υπουργό να το πάρει πίσω.

Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε ότι, όταν έγινε Πρόεδρος ο Τραμπ, ο Βίνικ ήταν πρώτος κρατούμενος από τις ΗΠΑ, που ζήτησε ο Βλ. Πούτιν να πάει στη Ρωσία [...] και μάλιστα έγινε και δεκτό το αίτημα. «Η κυρία Κωνσταντοπούλου, που υπερασπιζόταν τον πρώτο επιθυμητό κρατούμενο του Πούτιν να γυρίσει στη Ρωσία, θα μας κάνει εμάς μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, και δεν ντρέπεστε;» είπε ο κ. Γεωργιάδης και συνέχισε: «Επειδή είστε υπάλληλοι-βουλευτές, μίας κυρίας προέδρου η οποία καταπάτησε τα ανθρώπινα δικαιώματα συναδέλφων σας, εκλεγμένων βουλευτών, τους οποίους τους έκοψε από τις λίστες της επανεκλογής στη Βουλή, για να διορίσει τους φίλους και τους κολλητούς της, χωρίς ένας από εσάς, που κόπτεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να έχει τολμήσει να αντιδράσει...».

Εν μέσω διαμαρτυριών του κ. Καζαμία και απευθυνόμενος στη βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι οι «βουλευτές, συνάδελφοι σας, που τους έκοψε από το ψηφοδέλτιο, χωρίς να τους ρωτήσει, είχαν ανθρώπινα δικαιώματα κυρία μου. Την έχουνε καταγγείλει, έχουνε κάνει αναρτήσεις... Μια κυρία μάλιστα, όπως διάβαζα στο διαδίκτυο, ήταν και άτομο με ειδικές ανάγκες και την έχει επωνύμως καταγγείλει ότι, η διάκριση έγινε γιατί είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, και δεν άκουσα μία βουλευτή από την Πλεύση Ελευθερίας να μας πει κάτι για αυτές της καταγγελίες... Άρα λοιπόν, η επιλεκτική σας ευαισθησία εμένα δεν με αγγίζει, διότι εγώ δεν φοβάμαι την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι η διαφορά μας...» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

