Φάμελλος: Ζητά συγκρότηση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τον Χρ. Σπίρτζη

Τη συγκρότηση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής όπως προβλέπει το άρθρο 86 παρ.5 του Συντάγματος, που θα διερευνήσει τη σύμβαση 717/2004 της ΕΡΓΟΣΕ, καθώς και τις μηνύσεις που έχουν γίνει κατά του υπουργού Μεταφορών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστου Σπίρτζη, διευκρίνισε ότι ζητά με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, κατόπιν του ίδιου αιτήματος που απέστειλε κ ο Χ. Σπίρτζης.

Με αυτή του τη διευκρίνιση, ο Σωκράτης Φάμελλος, εξηγεί ότι δεν ζήτησε τη συγκρότηση Προανακριτικής επιτροπής για τον Χρ. Σπίρτζη, αλλά ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Αναλυτικότερα, «η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έχοντας υποχρέωση απέναντι στους πολίτες και το Σύνταγμα, δεν δέχεται, ούτε θα δεχθεί καμία συγκάλυψη, στο τραγικό έγκλημα των Τεμπών. Από τη μεριά μας έχουμε ζητήσει να γίνει έρευνα σε όλες τις κατευθύνσεις και για όλους τους εμπλεκόμενους, ακόμα και να επεκταθεί στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή του Σ. Φάμελλου, ο οποίος τονίζει ότι το κόμμα του «δεν θα συναινέσει σε ακόμα μία υποβάθμιση της λειτουργίας της Βουλής και του κράτους δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη και ότι την τρέχουσα περίοδο εξελίσσεται και η παράνομη και αντισυνταγματική μεθόδευση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην προκαταρκτική επιτροπή για τη διερεύνηση των ευθυνών του κ. Τριαντόπουλου, με την απευθείας παραπομπή του στο Δικαστικό Συμβούλιο, παρακάμπτοντας το Κοινοβούλιο και προσπερνώντας το πρώτο και βασικό στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης».

«Όσο δεν διερευνώνται οι κατηγορίες για πολιτικά πρόσωπα, ειδικά όταν τα ίδια το ζητούν, πλήττεται το κύρος των θεσμών και δυσχεραίνεται η απόδοση ευθυνών», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ζητώντας την άμεση ανταπόκριση του ΠτΒ στο εν λόγω αίτημα.

Η επιστολή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ:

«Προς τον Πρόεδρο της Βουλής

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Οφείλουμε όλες και όλοι να σεβόμαστε και να τηρούμε απολύτως τις συνταγματικές και κανονιστικές προβλέψεις. Πολλώ δε μάλλον, όταν γνωρίζουμε ότι η κοινωνία θέτει έντονα τα ζητήματα αξιοπιστίας της πολιτικής και των θεσμών, η ελληνική Βουλή δεν μπορεί να κωφεύει απέναντι στο πάνδημο αίτημα της κοινωνίας.

Ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρήστος Σπίρτζης με σημερινή επιστολή του ζητά όπως προβλέπει το άρθρο 86 παρ.5 του Συντάγματος να συγκροτηθεί ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, ως προς το πρόσωπό του, τόσο για την διερεύνηση της σύμβασης 717/2004 της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. όσο και για την εξέταση κάθε μίας έγκλησης (μήνυσης) που τον αφορά. Πρόκειται για τη δεύτερη επιστολή (21.3.2024) του κ. Σπίρτζη με το ίδιο αίτημα .

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έχοντας υποχρέωση απέναντι στους πολίτες και το Σύνταγμα, δεν δέχεται, ούτε θα δεχθεί καμία συγκάλυψη, στο τραγικό έγκλημα των Τεμπών. Από τη μεριά μας έχουμε ζητήσει να γίνει έρευνα σε όλες τις κατευθύνσεις και για όλους τους εμπλεκόμενους, ακόμα και να επεκταθεί στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Επιθυμούμε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι ζήτημα Δημοκρατίας . Και το απαιτούμε από τη Βουλή, σε απόλυτη συνέπεια με τη στάση μας, αδιάκοπα εδώ και 2 χρόνια, όπου αναλάβαμε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες στο Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να πέσει άπλετο φως, και να αποδοθεί Δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, ως η φωνή της δικαιοσύνης και της κοινωνίας μέσα στη Βουλή, έχοντας δέσμευση απέναντι στους πολίτες της χώρας.

Δεν θα συναινέσουμε σε ακόμα μία υποβάθμιση της λειτουργίας της Βουλής και του κράτους δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη και ότι την τρέχουσα περίοδο εξελίσσεται και η παράνομη και αντισυνταγματική μεθόδευση της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην προκαταρκτική επιτροπή για την διερεύνηση των ευθυνών του κ. Τριαντόπουλου, με την απευθείας παραπομπή του στο Δικαστικό Συμβούλιο, παρακάμπτοντας το Κοινοβούλιο και προσπερνώντας το πρώτο και βασικό στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.

Για τον λόγο αυτό σας ζητώ, να αναλάβετε τις αναγκαίες πρωτοβουλίες με βάση το αίτημα του τ. Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Σπίρτζη Χρήστου καθώς , για την ενεργοποίηση του άρθρου 86 παρ. 5 του Συντάγματος όπως και ο ίδιος ζητά. Σημειώνω ότι όσο δεν διερευνώνται οι κατηγορίες για πολιτικά πρόσωπα, ειδικά όταν τα ίδια το ζητούν, πλήττεται το κύρος των θεσμών και δυσχεραίνεται η απόδοση ευθυνών. Απαιτείται εκ τούτου να εφαρμοστεί η πρόβλεψη και η κατεύθυνση του συνταγματικού νομοθέτη, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 86 παράγραφο 5 . Και θα είμαστε θετικοί σε οποιοδήποτε άλλο μέτρο ελέγχου προταθεί.

Και καλούμε το ίδιο να κάνουν και τα υπόλοιπα κόμματα με έναν ξεκάθαρο δημόσιο λόγο αλλά και τρόπο.

Δεδομένης της σοβαρότητας και του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας.

Με εκτίμηση,

Σωκράτης Φάμελλος, Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

