Της Δέσποινας Βλεπάκη

Τα φώτα είναι στραμμένα στην αυριανή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΠΑΣΟΚ (ΕΔΕΚΑΠ) όπου η Κατερίνα Μπατζελή έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τις δηλώσεις της που έριξαν νερό στον μύλο της εσωστρέφειας στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που οι τελευταίες δημοσκοπήσεις το δείχνουν στην τρίτη θέση. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και στο τραπέζι για την επόμενη μέρα του στελέχους της Κεντρικής Επιτροπής από την επίπληξη, την προσωρινή αναστολή κομματικής ιδιότητας μέχρι και τη διαγραφή και η απόφαση των 11 μελών του οργάνου θα δείξει και τις προθέσεις της ηγεσίας καθώς είναι δεδομένο ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ελέγχει την πλειοψηφία του οργάνου.

Ο γρίφος είναι αν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιλέξει να ρίξει τους τόνους της εσωκομματικής αντιπαράθεσης ή θα θελήσει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στην εσωκομματική του αντιπολίτευση κάνοντας επίδειξη πυγμής. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς κληθείς να σχολιάσει την παραπομπή Μπατζελή σημείωσε ότι είναι άδικη η εικόνα εσωστρέφειας που παρουσιάζεται στο κόμμα, την ίδια ώρα που οι πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ δεν φωτίζονται και παρέπεμψε στο αρμόδιο όργανο του κόμματος για τις αποφάσεις.

«Είναι άλλο πράγμα να έχουμε διαφωνίες σε μία στρατηγική, που είναι λογικό σε ένα ζωντανό πολιτικό οργανισμό, και άλλο πράγμα να βγαίνει μία τέτοιου είδους εικόνα προς τον κόσμο. Και κατά τη γνώμη μου, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει στοχοποιηθεί από τη Νέα Δημοκρατία , από τη δεξιά – όσο κανένας τα τελευταία χρόνια- δεν μπορεί να έρχονται δηλώσεις, ατυχείς, που υποστηρίζουν ότι κάποιος τον τραβά από το «δεξί πέτο». Εγώ σέβομαι το κάθε στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και την πορεία του. Δε θα αξιολογήσω εγώ όσα ειπώθηκαν, υπάρχουν τα αρμόδια όργανα» σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου στο Mega.

Στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τον εμφύλιο που έχει ξεσπάσει στο κόμμα η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε ότι δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που παραπέμπεται κάποιος στο πειθαρχικό, ενώ έστειλε μηνύματα με πολλούς αποδέκτες.

«Πριν λίγους μήνες το ΠΑΣΟΚ είπε όχι είχε διαδικασία εκλογής αρχηγού πρότυπο. Είπαμε ότι αυτό το αποτέλεσμα το σεβόμαστε όλοι για να κινηθεί το κόμμα αυτόνομα στις εκλογές. Λάθη μικροφιλοδοξίες που δεν οδηγούν πουθενά αν πάει καλά το ΠΑΣΟΚ θα είναι όλοι καλά, δεν νομίζω κανείς να φαντάζεται τον εαυτό του αρχηγό σε ένα μικρούλι ΠΑΣΟΚ» τόνισε η Άννα Διαμαντοπούλου στο Kontra.

Την ίδια ώρα στελέχη που στις εσωκομματικές εκλογές στήριξαν την υποψηφιότητα Χάρη Δούκα όπως εξάλλου και η Κατερίνα Μπατζελή, επιμένουν στην ανάγκη ενιαίας γραμμής για όλους. Μήνυμα προς την ηγεσία έστειλε με παρέμβαση του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.

«Οι άστοχες δηλώσεις πρέπει να κρίνονται με ενιαίους όρους για όλους. Διαβάζω και ακούω από δημοσιογράφους που στηρίζουν ανοιχτά την ηγεσία, να προτείνουν διαγραφές στελεχών, ώστε να ενισχυθεί το ηγετικό προφίλ του προέδρου. Είμαι σίγουρος ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν υιοθετεί τέτοιες απόψεις. Γνωρίζει πώς κρατήθηκε όρθια η παράταξη και από ποιους. Θα ήταν λάθος να διαγράψει αυτούς τους ανθρώπους, αλλά να κρατά εκείνους που χυδαιολογούσαν εναντίον μας και σήμερα ήρθαν στο ΠΑΣΟΚ. Οι ηγέτες πρέπει να επιλέγουν τη σύνθεση και τον σεβασμό, όχι το φόβο» ανέφερε ο βουλευτής Αρκαδίας σε συνέντευξη του στο Dnews.

Οι επόμενες κινήσεις στη σκακιέρα

Και ενώ το σκηνικό μοιάζει με κινούμενη άμμο στη Χαριλάου Τρικούπη, η ηγεσία επιλέγει να προτάξει τον προγραμματικό λόγο και μια σειρά πρωτοβουλιών του ΠΑΣΟΚ.Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης με την επιστροφή του από την Αμερική βρίσκεται σε πυρετό συσκέψεων και προετοιμασίας για την ομιλία του που θα πραγματοποιήσει αύριο στη Βουλή για την Άμυνα.

Την ίδια ώρα στο επιτελείο του ετοιμάζονται για εκδήλωση στην οποία θα παρουσιαστούν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στεγαστική πολιτική, με τα social media να τροφοδοτούνται τις τελευταίες ημέρες με βίντεο της καμπάνιας.

Το Σάββατο στελέχη της πράσινης παράταξης δίνουν ραντεβού στη Ρόδο για την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη που διοργανώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο νησί.

