Bloomberg: Η Ευρώπη θεωρεί πλέον αναπόφευκτη την επιβολή τελών στο Στενό του Ορμούζ

Ορισμένες από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις αποδέχονται πλέον ότι τα πλοία που διέρχονται από το ζωτικής σημασίας Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να καταβάλλουν τέλη στο Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με το πληροφορίες του πρακτορείου Bloomberg.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα οι Ευρωπαίοι θεωρούν δεδομένη πλέον την προοπτική επιβολής κάποιου είδους τέλους υπηρεσιών, στον απόηχο του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Κατ’ ιδίαν, ορισμένοι αξιωματούχοι αραβικών χωρών του Κόλπου έχουν την ίδια άποψη, ανέφεραν πηγές στο ειδησεογραφικό πρακτορείο, αν και αυτό δεν αποτελεί απαραίτητα την επίσημη θέση των κυβερνήσεών τους.

Δεν είναι σαφές τι είδους τέλη ή ποιο ύψος χρεώσεων θα ήταν διατεθειμένη να αποδεχθεί οποιαδήποτε χώρα. Οι ΗΠΑ και οι αραβικές χώρες του Κόλπου, στο μεταξύ, εξακολουθούν να επιμένουν ότι το Ιράν και το Ομάν δεν μπορούν να επιβάλουν κανενός είδους χρεώσεις για το Στενό του Ορμούζ. Στις ανησυχίες περιλαμβάνονται η τήρηση του διεθνούς ναυτικού δικαίου και ο κίνδυνος να δημιουργηθεί προηγούμενο ώστε και άλλες χώρες να επιβάλουν τέλη σε διαφορετικές θαλάσσιες οδούς.

Την ώρα που αποδέχονται σταδιακά την ιδέα του πρόσθετου κόστους, οι ευρωπαϊκές χώρες πιέζουν αξιωματούχους του Ιράν και του Ομάν να μην κάνουν διακρίσεις σε βάρος πλοίων με βάση την εθνικότητά τους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Παράλληλα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες προωθούν τη δημιουργία μιας διεθνούς ναυτικής συμμαχίας που θα συμβάλει στην εκκαθάριση των ναρκών στο Στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η ανάπτυξη της δύναμης αυτής θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων για μια μόνιμη ειρηνευτική συμφωνία, ανέφεραν οι πηγές.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα το Bloomberg είχε μεταδώσει ότι το Ομάν έχει ενημερώσει Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι δεν υπάρχει τρόπος να επιστρέψει η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ στα προπολεμικά δεδομένα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τα πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό – ένα κρίσιμο πέρασμα για τις ενεργειακές προμήθειες από τον Κόλπο – ενδέχεται να επιβαρύνονται με τέλη για υπηρεσίες που σχετίζονται με την απορρύπανση του Στενού του Ορμούζ και με το κόστος ασφαλούς ναυσιπλοΐας.



Πηγή: skai.gr

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