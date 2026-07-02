Θεσσαλονίκη: Το ξενοδοχείο "Hilton" στο βιομηχανικό συγκρότημα του ΦΙΞ

Στην αγορά της Θεσσαλονίκης μπαίνει ο διεθνής ξενοδοχειακός όμιλος "Hilton", το brand του οποίου θα φιγουράρει σε δύο κτήρια εντός του εμβληματικού συγκροτήματος της ιστορικής ζυθοποιίας ΦΙΞ. Το νέο πεντάστερο ξενοδοχείο, δυναμικότητας 184 δωματίων, αναμένεται να λειτουργήσει σε τρία ή τέσσερα χρόνια από σήμερα, με επικρατέστερη την τριετία, ενώ η διαχείρισή του θα γίνεται απευθείας από τη "Hilton", στο πλαίσιο συμφωνίας διάρκειας 25 ετών με την Dimand, ιδιοκτήτρια του συγκροτήματος του ΦΙΞ. Τις σχετικές ανακοινώσεις έκανε ο CEO της Dimand, Δημήτρης Ανδριόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η είσοδος, στην πόλη, ενός κολοσσού όπως η "Hilton" θα αλλάξει την ποιότητα και τις ροές του τουρισμού και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το θέμα δεν είναι αν η Θεσσαλονίκη «αντέχει» περισσότερα πεντάστερα ξενοδοχεία, αλλά ποιος θα πάρει το ρίσκο να δημιουργήσει στην πόλη το πρώτο εξάστερο. Ο CEO της Dimand γνωστοποίησε ακόμη ότι το ξενοδοχείο και το έργο της ανάπλασης θα εγκαινιαστούν ταυτόχρονα.

Από τα 184 πολυτελή δωμάτια και σουίτες του Hilton, τα 153 θα στεγαστούν σε νέο κτήριο που θα δημιουργηθεί για αυτό τον σκοπό (11.250 τμ), με την υπογραφή του παγκοσμίου εμβέλειας αρχιτεκτονικού γραφείου "Foster and Partners" και τα υπόλοιπα 31 σε διατηρητέο της πρώην ζυθοποιίας, στο οποίο θα αναπτυχθούν και άλλοι υποστηρικτικοί χώροι, σε εμβαδόν περίπου 7000 τμ. Κατά τον Δημήτρη Ανδριόπουλο, το νέο ξενοδοχείο θα κάνει τη Θεσσαλονίκη πιο ορατή στον διεθνή τουριστικό χάρτη, τόσο γιατί θα διαφημιστεί στα 250 εκατ. μέλη του προγράμματος loyalty (επιβράβευσης πελατών) της Hilton, όσο και επειδή ένα παγκοσμίως αναγνωρίσιμο και πολύ ισχυρό μπραντ θα μπει σε μια πόλη στη οποία από τα 150 υπάρχοντα ξενοδοχεία, μόλις το 5% είναι "branded". Kατά τον Δημήτρη Ανδριόπουλο, η ίδια η ύπαρξη του Hilton στην πόλη θα τη διαφημίσει, όπως έκανε για τον Μυστρά και τη Σπάρτη η μονάδα "Eυphoriα", έπειτα από τη λειτουργία της οποίας η επισκεψιμότητα στις δύο περιοχές οκταπλασιάστηκε. Η μονάδα θα φιλοξενεί ακόμη συνεδριακούς χώρους, τρία ή τέσσερα εστιατόρια με έμφαση στην τοπική γαστρονομία, κέντρο ευεξίας 600 τμ, μπαρ, πισίνα και μικροζυθοποιία. Μάλιστα, όπως διευκρίνισε ο CEO της Dimand, η μικροζυθοποιία θα είναι τοπική.

Προϋπολογισμός, χρονοδιάγραμμα και η Ελλάδα ως στρατηγική αγορά

O Δημήτρης Ανδριόπουλος διευκρίνισε ακόμη ότι ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου της ανάπλασης του βιομηχανικού συγκροτήματος του ΦΙΞ παραμένει αμετάβλητος (όπως είχε παλαιότερα ανακοινωθεί είναι γύρω στα 200 εκατ. ευρώ), ενώ οι εργασίες έχουν εκκινήσει πριν από περίπου έναν μήνα, με ανάδοχο της πρώτης φάσης - η οποία περιλαμβάνει εκσκαφές, αντιστηρίξεις και δύο υπόγειους χώρους - τη ΜΕΤΚΑ. Τεχνικά δεν πρόκειται για εύκολο έργο, μεταξύ άλλων διότι τα δύο υπόγεια επίπεδα βρίσκονται πολύ κοντά στη θάλασσα. Αυτή η πρώτη φάση του έργου θα διαρκέσει εννέα έως 11 μήνες, με προοπτική οι εργασίες να φτάσουν στο σημείο «μηδέν» - στο επίπεδο της γης - σε περίπου δέκα μήνες, ώστε έπειτα να αρχίσει η ανωδομή.

Ενθουσιασμένος για το άνοιγμα της Hilton στη Θεσσαλονίκη δήλωσε ο αντιπρόεδρος της εταιρείας για την ανάπτυξη στη νοτιοανατολική Ευρώπη, Άλαν Μαρτίν (Alan Martin), ο οποίος χαρακτήρισε γενικά την Ελλάδα ως την ταχύτερη αναπτυσσόμενη αγορά του ομίλου στη Νότια Ευρώπη, υπενθυμίζοντας ότι τα ξενοδοχεία έγιναν από ένα …71 (σε λειτουργία είτε υπό ανάπτυξη) σε μόλις έξι χρόνια. Ο Άλαν Μαρτίν χαρακτήρισε την Ελλάδα ως την πιο στρατηγική αγορά για τον όμιλο, σημειώνοντας ότι τα εννέα από τα 27 μπραντς που διαχειρίζεται ο όμιλος έχουν προυσία στη χώρα, ενώ ειδικά για τη Θεσσαλονίκη υπογράμμισε πως πρόκειται για μια περιοχή που έχει πολλά να προσφέρει, με την ιστορία της, αλλά και ως πύλη για τα Βαλκάνια και με τη γαστρονομική της κουλτούρα. Ο Άλαν Μαρτίν επισήμανε ακόμη ότι βλέπει εξαιρετικά θετική την προοπτική της χώρας και αν κάτι μετανιώνει είναι ότι πέντε ή έξι χρόνια πριν δεν συνέτρεχαν ακόμη όλες οι προϋποθέσεις για να εκκινήσουν τέτοιες επενδύσεις. Πρόσθεσε πως, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη κίνηση, χρειάζεται εστίαση στις υποδομές, ώστε πχ, το αεροδρόμιο να μην εξαντλήσει τη δυναμικότητά του, ενώ επισήμανε τις μεγάλες προοπτικές που έχει συνολικά η αγορά της Βόρειας Ελλάδας.

Ενδιαφέρον για προορισμούς στη Βόρεια Ελλάδα

«Είναι πολλοί οι προορισμοί στη Βόρεια Ελλάδα που μας ενδιαφέρουν» είπε ο Ανδρέας Κουκάς, διευθυντής ανάπτυξης της Hilton σε Ελλάδα και Κύπρο, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες για το ποιες περιοχές ενδεχομένως «κοιτάζει» ο όμιλος, ενώ όταν ρωτήθηκε ποιοι άλλοι βορειοελλαδικοί προορισμοί θα μπορούσαν να «αντέξουν» ένα Hilton, αναφέρθηκε στις δυνατότητες της Χαλκιδικής, ενώ υπενθύμισε πως ο όμιλος διαθέτει συνολικά 27 μπραντς με ποικίλα χαρακτηριστικά, τα οποία θα μπορούσαν να «χωρέσουν» σε διαφορετικά προφίλ προορισμών.

Την εκτίμηση ότι η Θεσσαλονίκη αποκτά το δικό της σημείο αναφοράς, αντίστοιχο με αυτό που ήταν επί χρόνια το Hilton στην Αθήνα, διατύπωσε ο Νίκος Τρικουράκης, επικεφαλής φιλοξενίας της Dimand, o οποίος εξέφρασε ακόμη την πεποίθηση ότι το νέο ξενοδοχείο θα γίνει ο σύγχρονος φάρος φιλοξενίας της πόλης, όχι μόνο για τους επισκέπτες της, αλλά και για τους ίδιους τους Θεσσαλονικείς (σ.σ. ακριβώς απέναντι βρίσκεται και στο συγκρότημα γραφείων "Hub 26", που φιλοξενεί 1500 εργαζόμενους), καθώς θα διαθέτει συνεδριακές αίθουσες και χώρους φιλοξενίας εκδηλώσεων, αναψυχής και ευεξίας. Ο Νίκος Τρικουράκης τόνισε ακόμη ότι το πρόβλημα δεν είναι η υπερπροσφορά πεντάστερων ξενοδοχείων στη Θεσσαλονίκη, αλλά η υπο-εκπροσώπηση της πόλης - η οποία θα πρέπει να περάσει στο επόμενο επίπεδο εξωστρέφειας - στον διεθνή χάρτη φιλοξενίας. Όπως είπε, το newsletter που αποστέλλεται σε 250 εκατομμύρια μέλη του προγράμματος επιβράβευσης πελατών της Hilton μπορεί να πείσει κάποιους από αυτούς να επισκεφτούν την πόλη. Το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών «Hilton Honors» προσελκύει στα ξενοδοχεία της επισκέπτες από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και από αγορές της Ασίας.

Με την ευκαιρία της συνέντευξης Τύπου ο Δημήτρης Ανδριόπουλος αναφέρθηκε και στο οικιστικό σκέλος της ανάπλασης, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία 96 κατοικιών σε εννιαόροφο κτήριο 19.800 τετραγωνικών. Όπως είπε, οι προπωλήσεις έχουν ήδη αρχίσει, παρότι δεν έγινε εκτεταμένη διαφήμιση. Μέχρι στιγμής καταβλήθηκαν προκαταβολές για 10 από τις κατοικίες, όλες από Βορειοελλαδίτες αγοραστές, ενώ σε επόμενη φάση θα γίνει καμπάνια προώθησης σε Θεσσαλονικείς που ζουν στο εξωτερικό, στην ελληνική διασπορά και σε κατοίκους των Βαλκανίων. Σε ερώτημα αν πρόκειται να υπάρξουν και κατοικίες που θα φέρουν το μπραντ της Hilton, απάντησε πως αυτό δεν έχει αποφασιστεί και θα κριθεί από τη ζήτηση της αγοράς και σε συνεργασία με την εταιρεία.

Πηγή: skai.gr

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