Έκτακτο επίδομα παιδιού 150 ευρώ: Ποιοι δεν πήραν ούτε ευρώ και ποιοι εισέπραξαν το μισό 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ο πρώτος «μεγάλος» κύκλος πληρωμών του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί «έκλεισε»: Δεν ήταν λίγοι όμως εκείνοι οι γονείς που είτε διαπίστωσαν πως δεν μπήκε ούτε ευρώ στον τραπεζικό τους λογαριασμό, είτε πήραν το … μισό ποσό από αυτό που περίμεναν. Υπάρχει βεβαίως λόγος που συνέβη αυτό, όπως και εξήγηση, καθώς κάποιοι πρέπει να περιμένουν για τον δεύτερο «μικρό» κύκλο πληρωμών προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση, θα χρειαστεί όμως πρώτα να κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες.



Ορισμένοι άλλοι θα πρέπει να «τσεκάρουν» το …ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο καθώς θα τους ενημερώσει άμεσα η ΑΑΔΕ για το εάν χρειάζεται να δηλώσουν IBAN ή να το διορθώσουν. Και κάποιοι ακόμη θα πρέπει να συμβιβαστούν με την … μισή ενίσχυση που πήραν καθώς προβλέπεται από τα «ψιλά γράμματα» των σχετικών διατάξεων.

Τι ενέργειες πρέπει να κάνουν όσοι έχουν νεογέννητα

Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή: Εκείνοι που πρέπει να «κινητοποιηθούν» για να πάρουν το επίδομα στην επόμενη πληρωμή είναι όσοι έχουν νεογέννητα.

Και αυτό γιατί για τις οικογένειες που απέκτησαν παιδί το 2025 ή το 2026 προβλέπεται ειδική συμπληρωματική καταβολή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, για τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026, η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί έως την 31η Αυγούστου 2026.

Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων θα ληφθούν υπόψη οι εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται κατά το τρέχον έτος, καθώς και οι σχετικές μεταβολές που έχουν καταχωριστεί στο Φορολογικό Μητρώο.

Επίσης, για τα παιδιά που δεν διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και γεννήθηκαν μέσα στο 2026, απαιτείται να υποβληθεί αίτημα για έκδοση απόδοσης ΑΦΜ, έως τις 10 Αυγούστου 2026, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή της ενίσχυσης.

Πέρα από τις οικογένειες με νεογέννητα υπάρχουν και δυνητικοί δικαιούχοι που δεν πήραν την ενίσχυση γιατί.. κάτι πήγε λάθος με το… ΙΒΑΝ.

Κατά τη διαδικασία εντοπίστηκαν επιπλέον 33.351 ΑΦΜ, για τα οποία είτε δεν έχει γνωστοποιηθεί αριθμός λογαριασμού σε μορφή IBAN στην ΑΑΔΕ είτε ο δηλωμένος IBAN είναι λανθασμένος.

Για τις περιπτώσεις αυτές, η ΑΑΔΕ θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους, ώστε να δηλώσουν ή να διορθώσουν τον σχετικό IBAN και να λάβουν την ενίσχυση.

Ποιοι πήραν …μισό επίδομα και γιατί

Άλλοι είδαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμό το μισό επίδομα από αυτό που ανέμεναν. Και για αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει εξήγηση και κρύβεται στα «ψιλά γράμματα» των σχετικών διατάξεων.

Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να ξέρουν ως γενικό κανόνα οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι, ότι:

α) Σε περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος στην εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

β) Σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων των γονέων, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα.

Για τα μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε κάθε γονέα, εφόσον και οι δύο τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, διαφορετικά καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει ως εξαρτώμενα.

Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την καταβολή, οι δικαιούχοι μπορούν να καλούν στο 1521 της ΑΑΔΕ για διευκρινίσεις.



Πηγή: skai.gr

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