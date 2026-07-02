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Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στη Στρογγυλή της Άρτας - 112 για ετοιμότητα

Στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις των 26 πυροσβεστών και των πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ

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φωτιές

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Στρογγυλής του Δήμου Αρταίων-Αμβρακικού.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 26 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ πυροσβεστικών οχημάτων, δύο αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις. Παράλληλα, έχει αποσταλεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής.

Φωτιά στην Άρτα

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Άρτα Φωτιά
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