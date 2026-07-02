Η Ρωσία εκτόξευσε εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους κατά της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 21 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, δεκάδες άλλοι 90 να τραυματιστούν και να προκληθούν ζημιές σε αρκετά κτίρια με διαμερίσματα. Πολλοί από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Πολυάριθμες εκρήξεις συντάραξαν το κέντρο του Κιέβου και έγιναν αισθητές σε όλη την πρωτεύουσα στη διάρκεια της νύχτας καθώς χιλιάδες κάτοικοι έσπευσαν στα καταφύγια και στους υπόγειους σταθμούς του μετρό.

Η επίθεση προκάλεσε τις πλέον εκτεταμένες ζημιές στο Κίεβο από την αρχή της χρονιάς και ήταν αυτή με τους περισσότερους νεκρούς τουλάχιστον από τον Μάιο όταν 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα που προκάλεσε την κατάρρευση πολυκατοικίας.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που ολοκλήρωσε νωρίτερα την επίσκεψή του στην Ιρλανδία για να επιστρέψει στην Ουκρανία, δήλωσε ότι αναφέρθηκαν ζημιές σε περισσότερα από 20 σημεία σε όλη την πρωτεύουσα.

«Το βασικό πλήγμα είχε στόχο το Κίεβο», δήλωσε. «Οι προμήθειες αντιαεροπορικής άμυνας για την Ουκρανία είναι απόλυτη και κρίσιμης σημασίας προτεραιότητα», δήλωσε ο Ζελένσκι, ζητώντας από τους συμμάχους της χώρας του περισσότερη στήριξη για τη βελτίωση της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Η Ρωσία εκτόξευσε 74 πυραύλους και 496 drones στη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ). Ο Γιούρι Ίχνατ, εκπρόσωπός της ΠΑ, δήλωσε ότι ο αριθμός των βαλλιστικών πυραύλων ήταν ασυνήθιστα υψηλός και το ποσοστό αναχαίτισής τους πολύ χαμηλό. Η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ελλείψεις σε πυραύλους Patriot τους τελευταίους μήνες.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας επεσήμανε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι «η μαζική επίθεση» με μεγάλου βεληνεκούς, υψηλής ακρίβειας όπλα εδάφους, αέρος και θαλάσσης και με drones έπληξαν στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές καθώς και αεροδρόμια στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές. Το υπουργείο διευκρίνισε ότι η επίθεση αποτελεί αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα με drones στη Ρωσία.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι διοικητές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ενημέρωσαν τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τις ρωσικές επιθέσεις, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση στην Ουκρανία για να πετύχει τους πολεμικούς της στόχους.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανακοίνωσε ημέρα πένθους αύριο για το Κίεβο. Δήλωσε ότι καταγράφηκαν ζημιές σε όλη την πόλη των 3 εκατ. κατοίκων, με κάποια κτίρια να έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές.

Η Καταρίνα Ματέρνοβα, η πρεσβευτής της ΕΕ στην Ουκρανία, δήλωσε ότι η «Ρωσία προκάλεσε κόλαση στο Κίεβο» τη νύχτα και έπληξε καταλύματα που χρησιμοποιούνται από διπλωματικό προσωπικό. Οι διπλωμάτες είναι καλά στην υγεία τους αλλά καταστράφηκαν προσωπικά τους αντικείμενα στη φωτιά που ξέσπασε στο κτίριο, δήλωσε.

Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων έψαχναν στα ερείπια αυτού που πριν ήταν ένα κτίριο εννέα ορόφων στην αριστερή όχθη του ποταμού Δνείπερου, ο οποίος τέμνει την πόλη καθώς ο ήλιος υψωνόταν στον ουρανό και γύρω μαίνονταν πυρκαγιές.

Αξιωματούχοι της πόλης δήλωσαν ότι περισσότεροι από 90 άνθρωποι, μεταξύ τους παιδιά, διασώστες και οδηγοί σε σταθμό ασθενοφόρων, τραυματίστηκαν και πως κάποιοι άνθρωποι παρέμεναν εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένες πολυκατοικίας.

«Το σπίτι μας καίγεται. Ο Όλεχ έβγαζε τον γείτονά μας από το φλεγόμενο σπίτι ενώ εγώ τηλεφωνούσα σε όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στη διάρκεια των εκρήξεων», δήλωσε η Ιρίνα Πλέχοβα, κάτοικος του Κιέβου, σε ανάρτηση στο Facebook, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία μιας μισοκατεστραμμένης πολυκατοικίας χωρίς παράθυρα. «Δεν έχουμε πια διαμέρισμα».

Το Εθνικό Ινστιτούτο Βιοχημείας ήταν μεταξύ των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές.

«Είναι καταστροφή για την ιατρική και βιολογική επιστήμη της Ουκρανίας», δήλωσε στο Reuters ο βιολόγος Γιούρι Ντανίλοβιτς, λέγοντας ότι το εργαστήριο του ινστιτούτου είχε σπάνιο εξοπλισμό.

Η Πολωνία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που βρίσκεται δίπλα στην Ουκρανία, επιστράτευσε προσωρινά μαχητικά αεροσκάφη ως προληπτικό μέτρο. Και η Φινλανδία όρισε προσωρινά ζώνη με περιορισμούς στις πτήσεις στο ανατολικό τμήμα του Φινλανδικού Κόλπου, σύμφωνα με τις αμυντικές δυνάμεις της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.