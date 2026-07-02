Πεστάνη: Το χωριό που ερήμωσε ο σεισμός

Τον Νοέμβριο του 1979, δύο ισχυροί σεισμοί άνω των 5 ρίχτερ μέσα σε διάστημα πέντε ημερών προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στον νομό Θεσπρωτίας.

Στο χωριό Πεστάνη, άφησαν άστεγους όλους τους κατοίκους του, οι οποίοι έκτοτε το εγκατέλειψαν για πάντα. 47 χρόνια μετά, οι κάτοικοι διατηρούν το χωριό ζωντανό όχι μόνο στη μνήμη τους αλλά στην πράξη με τακτικές επισκέψεις και εκδηλώσεις.

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Πηγή: skai.gr

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