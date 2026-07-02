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Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τον σεισμό 5,2 Ρίχτερ στην Κάρπαθο - Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Η Πυροσβεστική έθεσε τις δυνάμεις της σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και κινητοποίησε την Πολιτική Προστασία για άμεσους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή

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Όχημα πυροσβεστικής

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής μετά τον σεισμό μεγέθους 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα στις 14:06, έντεκα χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αμέσως μετά τον σεισμό κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, με διασπορά προσωπικού στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι και να υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια, όπως επιβεβαίωσαν νωρίτερα μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελουζής και ο αντιδήμαρχος Κάσου Γιάννης Νικολάου.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, καθώς και η 3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Α.Κ.) ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς οι έλεγχοι στις πληγείσες περιοχές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Σεισμός Κάρπαθος
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