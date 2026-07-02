Πολιτική σύγκρουση για τη βία: Αιχμές Μαρινάκη κατά Τσίπρα. Κατηγορίες για «εργαλειοποίηση» από ΕΛ.ΑΣ. - Αντιδράσεις κομμάτων

Ισχυρή πολιτική αντιπαράθεση έχει ανακύψει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, με αφορμή αναφορές κυβερνητικών στελεχών που αποδίδουν στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα πολιτική ανοχή απέναντι στον αντιεξουσιαστικό χώρο, στον απόηχο της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Η συζήτηση επικεντρώνεται στα όρια της πολιτικής ανοχής και της δημόσιας ρητορικής περί βίας και ασφάλειας.

Κυβερνητικό αφήγημα για «ομπρέλα προστασίας» στη βία



Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι επί σειρά ετών διαμορφώθηκε καθεστώς ανοχής σε φαινόμενα βίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για πρακτικές που, όπως είπε, προσφέρουν «ομπρέλα πολιτικής προστασίας» σε εγκληματικές ενέργειες.

Κατά τη θέση της κυβέρνησης, η «βάφτιση» καταλήψεων σε ακτιβισμό, εντός και εκτός πανεπιστημίων, συνέβαλε στη διαμόρφωση περιβάλλοντος επιείκειας προς τη βία. Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης επανέφερε παλαιότερες πολιτικές επιλογές στον Ποινικό Κώδικα, επισημαίνοντας ευθύνες όσων αντέδρασαν σε προσπάθειες αυστηροποίησης, ακόμη και σε ζητήματα που αφορούν τη χρήση μολότοφ.

Κυρανάκης: «Κανονικοποιήθηκε ανοχή στην τρομοκρατία»



Στο ίδιο πνεύμα, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκισης τρομοκρατών ήταν απέναντι», κάνοντας λόγο για χρόνια καλλιέργεια ανοχής σε συγκεκριμένους χώρους. «Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα, κανονικοποιεί ένα καθεστώς ανοχής στην τρομοκρατία», σημείωσε.

Αντιπολίτευση: Κατηγορίες για φανατισμό και «εργαλειοποίηση»



Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, και ειδικότερα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μέσω του αναπληρωτή εκπροσώπου της ΕΛ.ΑΣ. Νίκου Νιφούδη, ασκήθηκε έντονη κριτική στις συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Ο κ. Νιφούδης υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του κ. Κυρανάκη στοχεύουν «στην ικανοποίηση του δεξιού ακροατηρίου της ΝΔ» και κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια φανατισμού και εργαλειοποίησης της τραγωδίας.

ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ: «Όχι σε ψευτοδιλήμματα και σκιάχτρα»



Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του γραμματέα της ΝΔ στον απόηχο της δολοφονικής επίθεσης κατά στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1», έκανε λόγο για «εμφυλιοπολεμική» δήλωση.

«Η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό.

Μια προσπάθεια να δημιουργηθούν τεχνητές πολώσεις, εμφυλιοπολεμικού χαρακτήρα, και να βρεθούμε ξανά στο ’45 ή στο ’67 ή στον εθνικό διχασμό, είναι βαθιά ανεπίκαιρη. Εμείς είμαστε μια δύναμη που έρχεται να ενώσει», ανέφερε.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι η πραγματική «διαιρετική τομή» σήμερα δεν είναι ο εμφύλιος, αλλά «ή οι λίγοι και ευνοημένοι που εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία ή η μεγάλη συμμαχία των πολλών και αγνοημένων, των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ».

Κατάληξε ότι «τα ψευτοδιλήμματα που θέλουν να βάλουν κάποιοι για να συσπειρωθούν οι ίδιοι, δείχνοντας σκιάχτρα, θα πέσουν στο κενό».

Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας



Οι κυβερνητικές τοποθετήσεις προκάλεσαν ευρείες αντιδράσεις στην αντιπολίτευση.

Συγκεκριμένα από τη πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης τόνισε ότι, παρότι έχει διαμορφωθεί σε μεγάλο βαθμό πολιτική ωριμότητα και ομοθυμία στην καταδίκη των δολοφονικών επιθέσεων, παρεμβάσεις σαν τις πρόσφατες «γυρνούν τη χώρα χρόνια πίσω».

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ έκανε λόγο για «προβοκατόρικες ενέργειες».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «εκμεταλλεύεται ένα κτηνώδες γεγονός» και «δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα», οδηγώντας σε κοινωνικό διχασμό.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τη σειρά της, απαντώντας σε σχετικές κατηγορίες για τη στάση του κόμματός της, μίλησε για «εργαλειοποίηση της υπόθεσης» και «προβοκάτσια που βολεύει το κυβερνών κόμμα».

Πηγή: skai.gr

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