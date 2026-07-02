Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν την Πέμπτη, 2 Ιουνίου, τον stand-up κωμικό Ντενίζ Γκιοκτάς, μετά από καταγγελίες ότι το περιεχόμενο της παράστασής του προσέβαλε τις θρησκευτικές αξίες. Η σύλληψη έγινε στο κεντρικό αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, κατά την επιστροφή του από ταξίδι στο εξωτερικό, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu. Είχε προηγηθεί η έναρξη εισαγγελικής έρευνας για το αδίκημα της «δημόσιας προσβολής θρησκευτικών αξιών».

Η παράσταση του Γκιοκτάς, η οποία καταγράφηκε στην Κωνσταντινούπολη τον περασμένο μήνα, αναρτήθηκε στο YouTube και συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές στην Τουρκία. Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Sabah ανέφερε ότι δεκάδες θεατές υπέβαλαν καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι τα αστεία του σχετικά με τη θρησκεία ήταν προσβλητικά, γεγονός που οδήγησε στην εισαγγελική έρευνα.

Η Sabah και άλλα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφία του 32χρονου κωμικού να συνοδεύεται από αστυνομικό κατά τη μεταφορά του από το αεροδρόμιο.

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει κατηγορηθεί από επικριτές του ότι περιορίζει σταδιακά την ελευθερία της έκφρασης, ασκώντας διώξεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων, δημοσιογράφων και άλλων επικριτών της κυβέρνησης.

Τα τελευταία χρόνια, οι περιορισμοί αυτοί φαίνεται να επεκτείνονται και στον χώρο της ψυχαγωγίας, με τον Γκιοκτάς να αποτελεί το πιο πρόσφατο πρόσωπο της καλλιτεχνικής σκηνής που αντιμετωπίζει έρευνα ή δίωξη για δηλώσεις ή καλλιτεχνικό έργο που κρίθηκαν προσβλητικά.

Παράλληλα, μέλη της συντακτικής ομάδας του σατιρικού περιοδικού "Leman" δικάζονται με την κατηγορία της υποκίνησης μίσους για σκίτσο που δημοσιεύθηκε πέρυσι και απεικονίζει τους προφήτες Μωάμεθ και Μωυσή. Επίσης, η stand-up κωμικός Τούμπα Ουλού είχε συλληφθεί προσωρινά νωρίτερα φέτος, επειδή φέρεται να προσέβαλε ιστορικό πρόσωπο μέσα από αστείο για τον Οθωμανό σουλτάνο Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή.

Την ίδια στιγμή, δεκάδες ηθοποιοί, τραγουδιστές και influencers έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο αστυνομικών επιχειρήσεων για υποθέσεις που σχετίζονται με φερόμενη χρήση ή κατοχή ναρκωτικών.

Νωρίτερα, οι τουρκικές αρχές είχαν επίσης μπλοκάρει την πρόσβαση σε αποσπάσματα της παράστασης του Γκιοκτάς που είχαν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων και σατιρικά σχόλια εις βάρος του προέδρου Ερντογάν.



Πηγή: skai.gr

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