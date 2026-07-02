AEGEAN 600: Εξέδρα στο Σούνιο και 12 Double Handed

Η αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση του 6ου AEGEAN 600 έχει ήδη ξεκινήσει.

Στη φιλόξενη Olympic Marine του Λαυρίου ελλιμενίζονται ήδη τα 74 σκάφη που θα πάρουν εκκίνηση την Κυριακή 5 Ιουλίου (14.00) στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τον Ιερό Ναό του Ποσειδώνα στο φετινό AEGEAN 600.

Τα πληρώματα την Παρασκευή 3 Ιουλίου (12.00), θα έχουν την ευκαιρία, στον αγώνα προθέρμανσης (warm up race), να ελέγξουν τον εξοπλισμό τους και να εξοικειωθούν με τις πάντα απρόβλεπτες συνθήκες του Αιγαίου. Στη φετινή 6 η έκδοση του AEGEAN 600 στη μάχη της διάκρισης, ανάμεσα στα 73 συνολικά σκάφη, ρίχνονται και 12 Double Handed με διθέσιο πλήρωμα που καλείται να ταξιδέψει τα 605 ναυτικά μίλια non stop.

Περίοπτη θέση στους 12 κυβερνήτες κατέχει το όνομα του Περικλή Λιβά, επί σειρά ετών πρωταθλητή στην ανοικτή θάλασσα με το Optimum4. Φέτος για πρώτη φορά στην καριέρα του θα δοκιμάσει 605 ναυτικά μίλια με σκάφος Double Handed. «Η συμμετοχή στο AEGEAN 600 από μόνη της είναι πρόκληση πόσο μάλλον όταν τρέχεις στην κατηγορία Double Handed.

Έχω αναδειχθεί τρείς φορές δεύτερος Πανελληνιονίκης στην κατηγορία Διμελούς Πληρώματος αλλά θα είναι η πρώτη φορά που θα δοκιμάσω να τρέξω στην κατηγορία Double Handed 605 ναυτικά μίλια non stop» σχολίασε ο ιστιοπλόος του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου και ολοκλήρωσε: «Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα μαζί με τον Simon Sweetman για να ανταπεξέλθουμε στις πολύ απαιτητικές συνθήκες που θα αντιμετωπίσουμε στο Αιγαίο.

Γνωρίζουμε την έξτρα δυσκολία του μειωμένου πληρώματος αλλά στοχεύουμε πρώτα στον τερματισμό και έπειτα σε ένα καλό πλασάρισμα τόσο στην κατηγορία μας όσο

και στη γενική βαθμολογία. Είναι επίσης σημαντικό ότι στην κατηγορία τρέχουν με το LAVORO ΙΙΙ επίσης 2 Ισραηλινοί υπότροφοι της Optimum Sailing Academy».

Πληροφορίες για όλες τις 74 συμμετοχές - ονόματα σκαφών, τύποι, κυβερνήτες, πλήρωμα, κατηγορίες και ratings - είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του αγώνα.

Εξέδρα στο Σούνιο για την εκκίνηση

Η αυλαία του 6ου AEGEAN 600 ανοίγει την Κυριακή στις 14:00, με την εκκίνηση να δίνεται μπροστά από τον εμβληματικό Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Συνολικά 73 ιστιοφόρα θα ξεκινήσουν το απαιτητικό ταξίδι των 605 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Ελλάδας.

Ο θαλάσσιος στίβος κάτω από τον Ιερό Ναό θα γεμίσει πανιά και χρώματα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό που θα είναι ορατό από το ακρωτήριο του Σουνίου. Οι φίλοι της ιστιοπλοΐας,

αλλά και όλοι όσοι αγαπούν τις ξεχωριστές εικόνες, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εκκίνηση είτε από τον αρχαιολογικό χώρο είτε από τα σημεία θέασης γύρω από το ακρωτήριο.

Εφοδιαστείτε με καπέλο, αντηλιακό και νερό και απολαύστε από κοντά το μοναδικό θέαμα της εκκίνησης του 6ου AEGEAN600.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.