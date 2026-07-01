ΠΟΜΙΔΑ: Να σταματήσει άμεσα το αλαλούμ με τις πολλαπλές εγκαταστάσεις οπτικών ινών στις πολυκατοικίες

Να σταματήσει άμεσα το αλαλούμ με τις πολλαπλές εγκαταστάσεις οπτικών ινών στις πολυκατοικίες της χώρας ζητεί με ανακοίνωσή της η ΠΟΜΙΔΑ.

Η διείσδυση του δικτύου οπτικών ινών σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό κτιρίων της χώρας, μαζί με την πρόοδο και την εξέλιξη που συνεπάγεται, έχει δημιουργήσει και ένα σημαντικό πρόβλημα που προκαλεί εύλογες διαμαρτυρίες μεγάλου αριθμού διαχειριστών και ιδιοκτητών διαμερισμάτων πολυκατοικιών στις μεγάλες πόλεις της χώρας. Πρόκειται για το φαινόμενο της εγκατάστασης πολλαπλών, παράλληλων εσωτερικών δικτύων οπτικών ινών από διαφορετικούς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους σε κτίρια που ήδη διαθέτουν κεντρική, σύγχρονη και ουδέτερη παθητική υποδομή χρηματοδοτημένη μέσω του προγράμματος «Smart Readiness».

Οι κατασκευασμένες με δημόσια και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αρχικές κεντρικές αυτές υποδομές δικτύου οπτικής ίνας σχεδιάστηκαν ακριβώς ώστε να εξυπηρετήσουν όλους τους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών, χωρίς να απαιτούνται νέες επεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων για κάθε νέα σύνδεση.

Όμως στην πράξη, κάθε πάροχος που είναι διαφορετικός από τον αρχικό, χωρίς να ενημερώσει κανέναν, προχωρά ανεξέλεγκτα σε δημιουργία νέας παράλληλης κεντρικής εγκατάστασης δίπλα στην υπάρχουσα, εγκαθιστώντας νέες σωληνώσεις, καλώδια, κεντρικά και τερματικά κουτιά στην είσοδο, τους διαδρόμους και τους ορόφους της πολυκατοικίας.

Όμως η πρακτική αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις πολυκατοικίες:

Αλλοιώνει και υποβαθμίζει την αισθητική των κοινόχρηστων χώρων,

Επιβαρύνει τις κοινόκτητες εγκαταστάσεις με περιττές παρεμβάσεις,

Προκαλεί συνεχής αναστάτωση στους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές,

Ακυρώνει στην πράξη τον σκοπό για τον οποίο διατέθηκαν δημόσιοι και ευρωπαϊκοί πόροι για την ανάπτυξη ενιαίων υποδομών.

Η φιλοσοφία του προγράμματος Smart Readiness, όπως και του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, είναι η δημιουργία κοινών, ουδέτερων και προσβάσιμων παθητικών υποδομών, ώστε να αποφεύγονται οι παράλληλες εγκαταστάσεις και η άσκοπη αναπαραγωγή δικτύων μέσα στα ίδια κτίρια.

Είναι επομένως εξαιρετικά απογοητευτικό να τείνει να καταστεί κανόνας στις πολυκατοικίες που ήδη διαθέτουν πιστοποιημένη εγκατάσταση Smart Readiness, να επιχειρείται ανενδοίαστα από πάροχο διαφορετικό από τον αρχικό, η κατασκευή δεύτερης εσωτερικής υποδομής οπτικών ινών, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη συμβατότητα της πρακτικής αυτής με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και με τους όρους χρηματοδότησης του ίδιου του προγράμματος.

Η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την κατάσταση αυτή και ζητά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ΕΕΤΤ να εκδώσουν χωρίς καθυστέρηση σαφείς και δεσμευτικές οδηγίες, με τις οποίες:

θα επιβεβαιώνεται ότι οι υφιστάμενες υποδομές Smart Readiness αποτελούν την κοινή παθητική υποδομή του κτιρίου, στην οποία οφείλουν να συνδέονται όλοι οι πάροχοι,

θα αποτρέπεται η εγκατάσταση δεύτερων ή τρίτων παράλληλων εσωτερικών δικτύων όταν υπάρχει διαθέσιμη και λειτουργική υποδομή,

θα προστατεύονται οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών από αχρείαστες επεμβάσεις που συνεπάγονται κακοποίηση της αισθητικής και της λειτουργικότητάς τους,

θα διασφαλίζεται η ορθή αξιοποίηση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων που επενδύθηκαν για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των κτιρίων.



Όπως επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ, οι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν είναι δυνατόν να μετατρέπονται σε άβουλους θεατές ενός ανεξέλεγκτου «ανταγωνισμού» μεταξύ παρόχων, ο οποίος εκδηλώνεται με συνεχείς τεχνικές παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών με εγκατάσταση διάνοιξη οδεύσεων στις τοιχοποιίες, εγκατάσταση σωληνώσεων, καλωδίων, κεντρικών και τερματικών πινάκων κλπ, και οδηγεί σε απαξίωση υποδομών που χρηματοδοτήθηκαν με χρήματα των φορολογουμένων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προστασία της ιδιωτικής περιουσίας, η διαφύλαξη της αισθητικής και της λειτουργικότητας των πολυκατοικιών, καθώς και ο σεβασμός στους κανόνες ορθής αξιοποίησης των δημόσιων επενδύσεων επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση του ζητήματος πριν επεκταθεί περαιτέρω.

Πηγή: skai.gr

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