Ραφήνα: Ακυρώσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας

Υπό πλήρη αναστολή τίθενται αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφήνας, καθώς ακτοπλοϊκές εταιρείες ακυρώνουν τις αναχωρήσεις τους λόγω 24ωρης απεργίας τριών ναυτεργατικών σωματείων, τα οποία επικαλούνται ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμένα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η Fast Ferries ακυρώνει τα δρομολόγια του Ε/Γ-Ο/Γ «FAST FERRIES ANDROS» στη γραμμή Ραφήνα–Άνδρος–Τήνος–Μύκονος και την επιστροφή του από Μύκονο, καθώς και το απογευματινό δρομολόγιο του ίδιου πλοίου. Παράλληλα, δεν θα εκτελεστεί το προγραμματισμένο δρομολόγιο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π» προς Πάρο, Νάξο, Μύκονο και Τήνο. Η εταιρεία αναφέρει ότι οι επιβάτες θα ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο.

Αντίστοιχα, η Golden Star Ferries γνωστοποίησε ότι, λόγω συμμετοχής των πληρωμάτων στην κινητοποίηση, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των πλοίων «SUPERFERRY», «ANDROS KING», «GOLDEN PRINCESS» και «ANDROS QUEEN».

Η απεργία προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 06:01 το πρωί της Παρασκευής και να ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου, με τη συμμετοχή της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ». Για τις 08:00 έχει οριστεί απεργιακή συγκέντρωση έξω από το Ε/Γ-Ο/Γ «SUPER FERRY».

Τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι το λιμάνι της Ραφήνας λειτουργεί πέραν των ορίων ασφαλείας, επισημαίνοντας πως διαθέτει πέντε θέσεις πρόσδεσης ενώ καθημερινά εξυπηρετούνται έως και έντεκα πλοία, κάτι που, κατά την εκτίμησή τους, αυξάνει τους κινδύνους για ναυτεργάτες, επιβάτες και κατοίκους.

Στο δικαστικό σκέλος, το Μονομελές Πρωτοδικείο απέρριψε το μεσημέρι της Πέμπτης αίτημα προσωρινής διαταγής κατά της απεργίας. Νέα προσφυγή του Συνδέσμου Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας, με αίτημα να κηρυχθεί η κινητοποίηση παράνομη και καταχρηστική, έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί στις 17:00.

Παρά ταύτα, τα σωματεία δηλώνουν ότι ανεξαρτήτως της απόφασης «η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες», υπογραμμίζοντας πως ο πυρήνας της κινητοποίησης αφορά την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και τη βιώσιμη λειτουργία του λιμανιού της Ραφήνας.



Πηγή: skai.gr

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