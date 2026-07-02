«Στην Αγκαλιά του Φάνη»: Καλεσμένοι Μελίνα Ασλανίδου- Mente Fuerte

Δύο αγαπημένοι και ταλαντούχοι καλλιτέχνες, η Μελίνα Ασλανίδου και ο Mente Fuerte, έρχονται «Στην αγκαλιά του Φάνη», στον ΣΚΑΪ, αύριο, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 23.30.

Μπορεί εμείς να τη γνωρίσαμε ως ερμηνεύτρια όμως η Μελίνα Ασλανίδου, στην αρχή της καριέρας της, εργάστηκε ως βοηθός μικροβιολόγου. Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που ερμήνευσε μπροστά σε κοινό και ποιο είδος δεν μπορεί να τραγουδήσει; Μέσα από τις ιστορίες που μοιράζεται, γνωρίζουμε καλύτερα τη «μάνα» Μαρινέλλα, τον «θείο» Γιώργο Νταλάρα, τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και τη Βίκυ Μοσχολιού. Ποιο τραγούδι που δεν είπε έγινε μεγάλη επιτυχία και πόσο κοκέτα είναι; Αποκαλύψεις και αφηγήσεις με ενδιαφέρον από μία αγαπημένη ερμηνεύτρια.

«Mente Fuerte» σημαίνει «ισχυρός νους», για αυτό άλλωστε και ο γνωστός ράπερ επέλεξε το συγκεκριμένο όνομα, πριν ακόμα ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική. Ποιο είναι το celebrity crush του και ποια ήταν η πρώτη του αντίδραση, όταν του πρότειναν να συνεργαστεί με τη Δέσποινα Βανδή; Ο καλλιτέχνης μοιράζεται μία ιστορία από απονομή μουσικών βραβείων που λίγοι γνωρίζουν! Μία διαφορετική αναμέτρηση με τον Φάνη στο… σκίτσο αποκαλύπτει το δεύτερο ταλέντο του.

«Στην αγκαλιά του Φάνη»: Μια εκπομπή που δεν παίρνει τον εαυτό της στα σοβαρά – και γι’ αυτό ακριβώς αξίζει να τη δείτε!

#StinAgkaliaTouFani

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

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