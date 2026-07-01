Βάφτηκε κόκκινος ο ουρανός στη Βενεζουέλα... Οι Βενεζουελάνοι στο Καράκας εξεπλάγησαν βλέποντας τον ουρανό να παίρνει μια κοκκινωπή απόχρωση το βράδυ της Τρίτης, αφήνοντας τους ανθρώπους άναυδους και πυροδοτώντας εικασίες για το τι συνέβαινε.

🇻🇪 | En Venezuela el cielo se tiñó de rojo. pic.twitter.com/CHBIV9yz3e July 1, 2026

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γρήγορα άρχισαν να συζητούν για το απόκοσμο και μυστηριώδες σκηνικό, ενώ βίντεο από το Καράκας άρχισαν να γίνονται viral. Κάποιοι μιλούν για «δυσοίωνο σημάδι», παρότι είναι ένα απλό φυσικό φαινόμενο, που έχουμε παρακολουθήσει και στην Ελλάδα: η σκόνη της Σαχάρας αλληλεπιδρά με την ατμόσφαιρα, σε συνδυασμό με τη διάχυση του ηλιακού φωτός κατά το ηλιοβασίλεμα.

Πάντως, στα κοινωνικά δίκτυα ισχυρίζονται ότι ο ουρανός γίνεται κόκκινος είναι ένα σημάδι μιας ακόμη επερχόμενης «καταστροφής», μιας «Αποκάλυψης».

Τους 2.000 (1.943) προσεγγίζουν πια οι νεκροί στη Βενεζουέλα σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των δυο αλλεπάλληλων καταστροφικών σεισμών που έπληξαν την 24η Ιουνίου τη χώρα, ενώ 50.000 άνθρωποι αγνοούνται. Την ίδια στιγμή, οι επιζώντες υφίστανται οξείες ελλείψεις τροφίμων και στέγης, και ενδέχεται σύντομα να βρεθούν αντιμέτωποι με επιδημίες, όπως προειδοποίησε την Τρίτη ο ΟΗΕ.

Οι σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, οι πιο σφοδροί στη χώρα της Λατινικής Αμερικής εδώ και πάνω από έναν αιώνα, άφησαν εξάλλου πίσω κάπου 10.500 τραυματίες, ανέφερε χθες ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

This is La Guira, Venezuela tonight. It looks like a nuclear warhead was dropped.🙏 pic.twitter.com/FeyFrclmMR https://t.co/zAdWGrn3Ox — Buzz Patterson (@BuzzPatterson) July 1, 2026

Διάσωση παιδιού ως εκ θαύματος

Και μολονότι το θεωρητικό, όσο και δυσοίωνο, παράθυρο 72 ωρών μέσα στο οποίο κατά κανόνα διασώζονται άνθρωποι μετά από καταστροφικούς σεισμούς έκλεισε ήδη το Σάββατο, υπάρχουν ακόμη, έστω ισχνές, πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες στα χαλάσματα, σημειώνουν ειδικοί.

Ομάδα Ιορδανών διασωστών έβγαλαν χθες από τα συντρίμμια παιδί τριών ετών στο Καράκας, ανοίγοντας μια χαραμάδα ελπίδας στον πίνακα με ολοένα πιο μελανά χρώματα.

Σε πολλές σεισμοπαθείς περιοχές τα κτίρια κατεδαφίστηκαν: με βάση δορυφορικές εικόνες, η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος, η NASA, υπολόγισε πως κάπου 58.870 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν, ενώ υπέστησαν επίσης βαριά πλήγματα ζωτικής σημασίας υποδομές.

Στην πολιτεία Λα Γκουάιρα (βόρεια), που υπέστη τις πιο βαθιές πληγές, «οι ελλείψεις τροφίμων είναι γενικευμένες, βασικές υπηρεσίες έχουν καταρρεύσει και οι επικοινωνίες είναι κατά μεγάλο μέρος τους κομμένες», επισήμανε η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

🌅 En medio de la tensión que vive Venezuela tras los terremotos, cientos de personas reportaron un intenso cielo rojo que despertó preocupación. Sin embargo, expertos explican que se trata de un “candilazo”, un fenómeno natural que ocurre durante atardeceres intensos por la… pic.twitter.com/p4WyHPGZZK — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 1, 2026

«Οι εντάσεις στον πληθυσμό αυξάνονται, καθώς η πρόσβαση στη βοήθεια παραμένει περιορισμένη», πρόσθεσε.

Με αυτό το δραματικό φόντο, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) έκανε χθες έκκληση να συγκεντρωθούν καταρχήν 50 εκατομμύρια δολάρια, για να μπορέσει να διανείμει τρόφιμα σε περίπου 500.000 ανθρώπους μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

«Οι σεισμοί έπληξαν πολλές οικογένειες, ορισμένες από τις οποίες ήδη δυσκολεύονταν να προμηθευτούν βασικά τρόφιμα. Τώρα, με το βιός τους κατεστραμμένο, τις υποδομές να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, πολλές απειλούνται να βυθιστούν ακόμη περισσότερο στην επισφάλεια», εξήγησε η Στέφανι Χόχσετερ, η διευθύντρια της υπηρεσίας στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στις αρχές του 2026, 7,9 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονταν ήδη ανθρωπιστική βοήθεια στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

🇻🇪 Reddish orange sky lighting up Caracas, Venezuela.



While some are calling it mysterious, experts point to atmospheric conditions: Saharan dust combined with sunset light scattering.



Still eerie to watch.



Writer: Solpic.twitter.com/n6tk1vo2fo — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 1, 2026

Αυτοσχέδιο νεκροτομείο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέφρασε εξάλλου ανησυχία για τον κίνδυνο εξάπλωσης επιδημιών, καθώς τα συστήματα καταγραφής αγνοουμένων και θυμάτων είναι «ανεπαρκή».

Η σωρεία προβλημάτων του συστήματος υγείας, των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, σε συνδυασμό με τις εξαναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών, ενδέχεται να ευνοήσουν την εκδήλωση «ασθενειών που θα μπορούσαν να αποφευχθούν με τον εμβολιασμό, όπως η ιλαρά, η διφθερίτιδα και ο κοκκύτης», προειδοποίησε εκπρόσωπος της υπηρεσίας, ο Κρίστιαν Λιντμάιερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Η UNHCR υπολογίζει πως οι ανάγκες της είναι περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως για να προσφέρει προσωρινά στέγη σε περίπου 30.000 ανθρώπους, για έξι μήνες.

«Πάνω από το 80% της πολιτείας Λα Γκουάιρα βρίσκεται σε κρίση, χρειάζεται οι αρχές να δράσουν. Πρέπει τουλάχιστον να επικεντρωθούν σε βασικές υπηρεσίες, όπως η ηλεκτροδότηση, η παροχή πόσιμου νερού, ο καθαρισμός», είπε ο Πάμπλο Αλφόνσο, 64 ετών, που ζει πλέον σε σκηνή.

Εν αναμονή, οι επιζώντες τα βγάζουν πέρα όπως μπορούν, όπως ο Σέλιξ Ρουίς, στη Σιουδάδ Πιάρ (ανατολικά), που κοιμάται στον χώρο στάθμευσης φαρμακείου. «Κανένας δεν θέλει να πάει σε κέντρο υποδοχής», σεισμοπαθών, διότι αν πάει «είναι σαν να είναι στον δρόμο», είπε.

#Internacionales | 🔴🇻🇪 Usuarios en redes sociales compartieron imágenes de un inusual cielo rojizo en Caracas, Venezuela, registrado la tarde de este martes.



📹: Cortesía. pic.twitter.com/tzO1ryoqKV — #ÚltimaHora (@ultimahsv) July 1, 2026

Άλλοι έχουν σηκώσει τα μανίκια, όπως η Ντιορχαΐλις Εσκαλόνα, γιατρός 23 ετών: «Έπειτα από δυο ημέρες άρχισα να εργάζομαι ως εθελόντρια», εξήγησε. «Σε συναισθηματικό επίπεδο, με συντρίβει το ότι βλέπω τόσο πολλές χαμένες ζωές εξαιτίας του σεισμού, αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως διπλασιάζει το ύψος της βοήθειας που θα χορηγήσει στη Βενεζουέλα σε συνολικά 300 εκατομμύρια δολάρια, που θα μοιράσει μεταξύ ΜΚΟ και υπηρεσιών του ΟΗΕ.

Η διεθνής κοινότητα έχει κινητοποιηθεί μετά την τραγωδία. Κατά τον συντονιστή του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα Τζανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τίνταρο, 27 χώρες έστειλαν πάνω από 40 ομάδες διασωστών· επιχειρούν «πάνω από 2.000 διασώστες και άλλοι στο πεδίο, με πάνω από 160 σκυλιά» ειδικευμένα στον εντοπισμό παγιδευμένων.

VENEZUELA EARTHQUAKES: The death toll has risen to 1,943, with 10,571 people injured and an estimated 40,000 to 50,000 still missing. A total of 15,866 people have been affected, while satellite analysis suggests roughly 58,870 buildings were damaged or destroyed.… — Open Source Intel (@Osint613) July 1, 2026

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.