Εντός του Ιουλίου πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση που εξήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή του 50% των συντάξεων χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας, όπως προβλέπεται στον νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά την έναρξη ισχύος του.

Επιπλέον, με τη ρύθμιση απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χηρείας, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή, ενώ προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων, στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χηρείας, όπου η σώρευση των δύο εθνικών συντάξεων δεν πηγάζει εξ ιδίου δικαιώματος.

Πόσοι ωφελούνται από τη ρύθμιση

Όπως σημείωσε νωρίτερα η κ. Κεραμέως σε ανάρτησή της, η ρύθμιση βάζει τέλος σε μία πολυετή αδικία για χιλιάδες δικαιούχους σύνταξης χηρείας.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εργασίας, 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χηρείας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου θα έπρεπε, μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35%.

Οι συνταξιούχοι αυτοί ωφελούνται, καθώς θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης και δεν θα υποστούν ποτέ στο μέλλον περικοπή.

Επίσης, δεν θα οφείλουν πλέον στον e-ΕΦΚΑ κανένα ποσό αναδρομικών.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, 8.500 συνταξιούχοι χηρείας του Δημοσίου έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται στις συντάξεις τους.

Με τη ρύθμιση που προωθείται, θα ωφεληθούν, καθώς, από τον επόμενο μήνα της ψήφισης του νόμου, η σύνταξη χηρείας τους θα επανέλθει από το 35% στο 70%.

Παράλληλα, θα ωφεληθούν 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από δικό τους συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μία από σύνταξη χηρείας.

Όπως αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Εργασίας, με βάση τις προβλέψεις του νόμου Κατρούγκαλου, που οδήγησαν στην πρόσφατη απόφαση ΣτΕ, θα έπρεπε να εφαρμοστεί άμεσα περικοπή στη δεύτερη εθνική σύνταξη που προέρχεται από τη χηρεία.

Συγκεκριμένα, η περικοπή αυτή θα αντιστοιχούσε στο 70% μίας εθνικής σύνταξης, δηλαδή κατά μέσο όρο 312 ευρώ μηνιαίως.

Παραδείγματα

1. Συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη χηρείας 700 ευρώ

Μέχρι σήμερα, μετά την τριετία υπήρχε ο κίνδυνος να μειωθεί στα 350 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα συνεχίσει να λαμβάνει 700 ευρώ.

2. Επαναφορά σύνταξης

Σε δικαιούχο του οποίου η σύνταξη είχε ήδη μειωθεί από 700 σε 350 ευρώ, με τη νέα διάταξη η σύνταξη επανέρχεται στα 700 ευρώ.

3. Αναδρομικά

Δικαιούχος που δεν είχε ακόμη υποστεί την περικοπή, αλλά υπήρχε ο κίνδυνος να του ζητηθούν αναδρομικά, με τη νέα ρύθμιση δεν θα οφείλει κανένα ποσό.

4. Δύο εθνικές συντάξεις

Συνταξιούχος που λαμβάνει τη δική του σύνταξη και σύνταξη χηρείας θα εξακολουθήσει να λαμβάνει δύο εθνικές συντάξεις, εφόσον προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα.

Πηγή: skai.gr

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