Σοκ έχει προκαλέσει στην ευρωπαϊκή οικογένεια ο θάνατος του Ντέιβιντ Σασόλι, του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ηλικία μόλις 65 ετών.

Στις 25 Οκτωβρίου, ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός ήταν ένας από τους πρώτους που εξέφρασε την οδύνη του για τον επίσης πρόωρο χαμό της Φώφης Γεννηματά.

Αποχαιρέτισε την «μαχητική αγωνίστρια της αλληλεγγύης» με μια φωτογραφία από την τελευταία τους συνάντηση.

Στη φωτογραφία ο Σασόλι χαιρετά εγκάρδια την Φώφη Γεννηματά ανοίγοντας τα χέρια του ενώ από πάνω τους βρίσκεται μεγάλο κάδρο με τη φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου.

Δείτε την ανάρτηση:



Very sad to learn about the death of KINAL leader Fofi Gennimata. Just a few months ago, we met to discuss the way forward after the pandemic. A fierce fighter for solidarity, she will be missed beyond Greece's borders. My sincere condolences to her family and friends. pic.twitter.com/YyIyyqbvdF