Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι στο παρασκήνιο κάποιοι από τους συμμάχους της Ουκρανίας διεξάγουν συζητήσεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου το Κίεβο και η Μόσχα να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αυτές οι προσπάθειες έχουν εγείρει ανησυχίες σε άλλους συμμάχους της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να οδηγηθεί το Κίεβο σε πρόωρη κατάπαυση του πυρός.

Ως μέρος των συζητήσεών τους για τη στρατηγική του επόμενου χρόνου, οι αξιωματούχοι εξετάζουν πιο σοβαρά πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί ένα τέλος στη σύγκρουση μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα και επικαλείται το Bloomberg.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι σύμμαχοι έχουν καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε απόφαση για διαπραγμάτευση θα ληφθεί από το Κίεβο και ότι κανείς δεν πιέζει τον Βολοντόμιρ Ζελένσκι για συνομιλίες. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ήταν ανένδοτος, δημόσια και ιδιωτικά, ότι η παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία θα ήταν άδικη. Χωρίς κανένα σημάδι ότι η Ρωσία έχει περιορίσει τους στόχους της, η προοπτική πραγματικών διαπραγματεύσεων παραμένει ακόμα μακρινή, είπαν οι ίδιες πηγές.

Ο πόλεμος μπροστά σε έναν ακόμη χειμώνα

Αλλά καθώς ο πόλεμος οδεύει προς έναν άλλο χειμώνα, υπάρχουν ελάχιστα σημάδια σημαντικής ανάκαμψης στο πεδίο της μάχης. Αυτό οδηγεί ορισμένους αξιωματούχους των συμμαχικών δυνάμεων να αρχίσουν να διερευνούν τρόπους με τους οποίους η διπλωματία θα μπορούσε να ξεπεράσει το αδιέξοδο.

Αν και η αιφνιδιαστική εισβολή του Κιέβου στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας ανέτρεψε την αντίληψη ότι το αποτέλεσμα του πολέμου είχε κριθεί και πλέον είχε επέλθει ένα αδιέξοδο που ευνοεί το Κρεμλίνο, δεν υπάρχει άμεση προοπτική να καταφέρει το Κίεβο να εκτοπίσει τα ρωσικά στρατεύματα από όλα τα εδάφη που έχουν καταλάβει.

Η Μόσχα παρά τις δυσκολίες που έχει συναντήσει στο έδαφος, οι πύραυλοί της έχουν καταστρέψει μεγάλα τμήματα της ενεργειακής υποδομής της Ουκρανίας, εγείροντας φόβους για το πώς θα επιβιώσει η χώρα αυτό το χειμώνα.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να πιέσει για ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, για οικονομικές συμφωνίες, για την ασφάλεια και για συνεχή προμήθεια πιο προηγμένων όπλων ως μέρος του «σχεδίου νίκης» του, δήλωσαν δύο από τις πηγές στο Bloomberg. Πρόκειται να το παρουσιάσει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν όταν συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αργότερα αυτόν τον μήνα. Θέλει επίσης να ενημερώσει για τα σχέδιά του τους προεδρικούς υποψηφίους Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ.

Μια διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να επιλύσει ένα βασικό ζήτημα: πώς να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία δεν θα είναι ευάλωτη σε μια μελλοντική ρωσική επίθεση, διαβεβαιώνοντας παράλληλα τους συμμάχους της ότι δεν θα παρασυρθούν σε άμεση σύγκρουση με το Κρεμλίνο.

Η τελευταία ανησυχία είναι ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο αρκετοί σύμμαχοι ήταν μέχρι στιγμής προσεκτικοί σχετικά με το να επιτρέψουν τη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς που παρέχουν στη Ρωσία και για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ σύντομα -με την εγγύηση ασφαλείας του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.