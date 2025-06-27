ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς η κυβέρνηση οδηγήθηκε στις 4 παραιτήσεις – Όλο το παρασκήνιο

Το παρασκήνιο των παραιτήσεων του Μάκη Βορίδη και των τριών υφυπουργών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιάζει ο ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Μητσοτάκης από το βράδυ της Πέμπτης στις Βρυξέλλες είχε ήδη μια αρκετά καλή εικόνα του τι συμβαίνει με τα στελέχη της κυβέρνησής του όσον αφορά τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αντίστροφη μέτρηση

Η επιστροφή του την Παρασκευή στις 12μμ στο Μέγαρο Μαξίμου, σήμανε και την αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των αποφάσεων. Στις 12.30μμ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους στενούς συνεργάτες του, οπότε ενημερώθηκε για τις λεπτομέρειες της δικογραφίας για όλους τους διαλόγους των υφυπουργών που περιέχονται σε αυτή, και ο ίδιος επικοινώνησε με τον κ. Βορίδη και του ανακοίνωσε την απόφασή του να δεχθεί την παραίτησή του από την κυβέρνηση, ενώ ο κ. Μυλωνάκης, ο στενός του συνεργάτης και υφυπουργός Επικρατείας, επικοινώνησε με τους τρεις υφυπουργούς και τους ανακοίνωσε με τη σειρά του την απόφαση του πρωθυπουργού.

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση του υφυπουργού Ανάπτυξης Χρήστου Κέλλα, το Μαξίμου έκρινε ότι «κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή» και εξετάζεται αυτοτελώς. Στην περίπτωση του κ. Κέλλα κρίθηκε ότι απλώς ζητούσε μια διευκρίνιση, και όχι εξυπηρέτηση ψηψοφόρου.



Ουσιαστικά στη σύσκεψη της Παρασκευής στο Μαξίμου έγινε αξιολόγηση αν προκύπτουν πολιτικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Συνεργάτες του πρωθυπουργού έλεγαν για τον κ. Βορίδη ο ίδιος με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται να καθαρίσει το όνομά του, κάτι που ζητάει και ο ίδιος στην επιστολή του, και προφανώς η παραίτησή του δεν σημαίνει αποδοχή ποινικών ευθυνών, ενώ για τους υφυπουργούς τονιζόταν πως όταν κάποιος γίνεται μέλος μιας κυβέρνησης ανεβαίνει ο πήχης των προσδοκιών, και η ιδιότητα που είχαν μέχρι πριν λίγες ώρες δεν συνάδει με τα αιτήματα που είχαν κάνει και έχουν καταγραφεί στη δικογραφία.

Η επόμενη «μέρα»

Το Σαββατοκύριακο ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται στα Χανιά, εκεί αναμένεται να «κλειδώσουν» οι αντικαταστάτες του κ. Βορίδη και των τριών υφυπουργών, ενώ τη Δευτέρα μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου θα ανακοινωθούν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Η συζήτηση τώρα γίνεται για τις διαδικασίες στη Βουλή και με τα αιτήματα των κομμάτων για προανακριτική. Όσον αφορά το ενδεχόμενο προανακριτικής η μέχρι τώρα αντίδραση είναι πως δεν φαίνεται να προκύπτουν ποινικές ευθύνες, οπότε είναι δύσκολο να δεχθεί κάτι τέτοιο η κυβέρνηση, αλλά μένει να εξεταστούν και οι προτάσεις που θα καταθέσει η αντιπολίτευση. Υπάρχουν πάντως και ισχυρές εισηγήσεις να γίνει μια εξεταστική επιτροπή η οποία θα διερευνήσει το σύνολο των καταγγελιών, την υπόθεση συνολικά, αλλά και τις διαχρονικές παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πηγή: skai.gr

