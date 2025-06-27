Μπουκώρος: Δεν είμαι διατεθειμένος να επωμισθώ το βάρος όσων συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δεν είμαι διατεθειμένος να επωμισθώ, ούτε κατ’ ελάχιστον, το βάρος όσων συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζει ο Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος παραιτήθηκε από υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υπόθεση. Η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον πρωθυπουργό.

«Η μία και συγκεκριμένη περίπτωση, για την οποία ενδιαφέρθηκα είναι η εξής: Η τηλεφωνική μου επικοινωνία, το 2021, με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορούσε αίτημα καρδιοπαθούς και διαβητικού συμπολίτη μας, για παράταση σε προγραμματισμένο έλεγχο, εξαιτίας της κρίσιμης κατάστασης της υγείας του.

Ο συγκεκριμένος μικροπαραγωγός προσπαθούσε επί αρκετό χρονικό διάστημα να επικοινωνήσει με τον Οργανισμό. Υπογραμμίζω ότι επρόκειτο για αίτημα παράτασης και όχι αποφυγής του ελέγχου. Τελικά, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κανονικά στην προκαθορισμένη ημερομηνία και ακολουθήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα στην αυστηρότερη εκδοχή τους» αναφέρει ο κ. Μπουκώρος.

Αναλυτικά η δήλωση του Χρήστου Μπουκώρου

«Υπέβαλα πριν από λίγο την παραίτησή μου στον Πρωθυπουργό για λόγους ευθιξίας και προκειμένου να διευκολύνω το κυβερνητικό έργο.



Στα 11 χρόνια που υπηρετώ ως βουλευτής την πατρίδα και τους συμπολίτες μου στη Μαγνησία, δεν έφερα κανέναν, ούτε έναν, σε δύσκολη θέση με τη συμπεριφορά μου.



Δεν είμαι διατεθειμένος να επωμισθώ, ούτε κατ’ ελάχιστον, το βάρος όσων συμβαίνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Τα βοσκοτόπια χωρίς κοπάδια, οι παράτυπες πληρωμές και οτιδήποτε άλλο δεν με αγγίζουν. Δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον τρόπο που πολιτεύομαι.



Το σύντομο χρονικό διάστημα, που ο πρωθυπουργός μού ανέθεσε το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης εργάστηκα με ζήλο, αδιάκοπα. Τα αποτελέσματα της εργασίας μου εκτιμώ ότι είναι μετρήσιμα.



Ευχαριστώ θερμά όλους τους συνεργάτες μου και τους εργαζόμενους στο Υπουργείο, στο Κτηματολόγιο και στους Εποπτευόμενους Φορείς, οι οποίοι γνωρίζουν τη μεγάλη προσπάθεια που συνολικά καταβάλλαμε.



Τέλος, απευθύνω θερμές ευχαριστίες στους συμπολίτες μου στη Μαγνησία για το ανεπανάληπτο κύμα συμπαράστασής τους και τη διαχρονική στήριξή τους και τους διαβεβαιώνω ότι παραμένω στις επάλξεις για τα συμφέροντα του τόπου μας από τη θέση του βουλευτή, που εκείνοι με έχουν τάξει.

Χρήστος Μπουκώρος

Βουλευτής Μαγνησίας»

