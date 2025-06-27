Υπουργικό συμβούλιο: Συνεδριάζει τη Δευτέρα μετά τις παραιτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το υπουργικό συμβούλιο στη σκιά των παραιτήσεων του Μάκη Βορίδη και των υφυπουργών Εξωτερικών, Τάσου Χατζηβασιλείου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύση Χατζηβασιλείου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστου Μπουκώρου, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την παραίτησή του υπέβαλε και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος. Οι παραιτήσεις τους έγιναν δεκτές από τον πρωθυπουργό, και οι αντικαταστάτες τους θα ανακοινωθούν στις επόμενες ημέρες.

«Όταν είσαι μέλος της κυβέρνησης ο πήχης των απαιτήσεων είναι υψηλότερος». Αυτό επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πηγή: skai.gr

