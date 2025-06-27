Η επιστολή παραίτησης του Βορίδη: «Για λόγους αξιοπρέπειας»

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκης Βορίδης, μετά την πρόθεση του ΠΑΣΟΚ να ζητήσει σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν και ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή και δηλώνει ότι η δικογραφία δεν περιέχει επιβαρυντικά στοιχεία, αποχωρεί επικαλούμενος λόγους θεσμικής ευθύνης και προσωπικής αξιοπρέπειας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του κ. Βορίδη

Την 19-6-2025, μόλις ανακοινώθηκε η διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας περί «ΟΠΕΚΕΠΕ» στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και χωρίς να έχω δει το περιεχόμενό της, δήλωσα ότι ουδέν επιλήψιμο έχω πράξει.

Χθες διαβάστηκε η δικογραφία στην Βουλή και έλαβα γνώση της δικογραφίας. Επιβεβαιώθηκε αυτό που ήδη γνώριζα, ότι ουδέν σχετικό στοιχείο υφίσταται στη συγκεκριμένη δικογραφία που να μαρτυρά περί τελέσεως αξιόποινης πράξης από εμένα.

Ωστόσο, χθες το ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι, κατά την κρίση του, η δικογραφία περιέχει ενδείξεις τελέσεως ποινικών αδικημάτων από εμένα και προτίθεται να υποβάλει σχετικό αίτημα σύστασης προανακριτικής επιτροπής, κάτι που με καθιστά ύποπτο τελέσεως αξιοποίνου πράξεως.

Μετά ταύτα, και επειδή η ιδιότητα του υπόπτου τελέσεως αξιοποίνου πράξεως δεν συνάδει με την ιδιότητά του μέλους της Κυβερνήσεως και προκειμένου να αφοσιωθώ στο μείζον για εμένα που είναι η υπεράσπιση της αθωότητάς μου ενώπιον του Κοινοβουλίου, καθώς και της τιμής και της υπόληψεώς μου, υποβάλλω την παραίτησή μου από το αξίωμα του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, και παρακαλώ να την κάνετε δεκτή.

Πηγή: skai.gr

