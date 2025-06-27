Οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά τις παραιτήσεις του Βορίδη και των τριών υφυπουργών

Κύμα πολιτικών αντιδράσεων έχουν πυροδοτήσει οι παραιτήσεις του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκη Βορίδη, καθώς και τριών υφυπουργών και ενός Γενικού Γραμματέα, εν μέσω των συνεχιζόμενων ερευνών για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τη Χαριλάου Τρικούπη θέτουν στο προσκήνιο το ζήτημα των εκλογών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι πλέον απονομιμοποιημένη.

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι οι εκλογές δεν μπορούν να προκηρυχθούν πριν γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί πως δεν θα παραγραφούν τα ενδεχόμενα αδικήματα υπουργών των οποίων η θητεία έληξε πριν από τις εκλογές του 2023.

Σε αυτή την κατεύθυνση, στελέχη της πράσινης παράταξης επισημαίνουν ότι προέχει η προανακριτική και η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των υπουργών από τη Βουλή (καθώς υπάρχει κίνδυνος παραγραφής αδικήματος για υπουργούς λόγω της αποσβεστικής προθεσμίας) και μετά όλα τα άλλα.

Σκληρή επίθεση στον πρωθυπουργό είχε εξαπολύσει νωρίτερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέροντας ότι «ο πρωθυπουργός, εδώ και δύο χρόνια, ένιπτε τας χείρας του κάθε φορά που ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθετε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση ότι επιχειρούσε να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη με συμψηφισμούς, για να προχωρήσει τελικά σε παραιτήσεις μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της δικογραφίας.

Καταλήγοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς τόνισε ότι «η χώρα έχει κρίση ηγεσίας. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αξίζουν κάτι πολύ καλύτερο».

Την άμεση παραίτηση της κυβέρνησης και προσφυγή στις κάλπες ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στον απόηχο των τελευταίων εξελίξεων.

Ο κ. Φάμελλος επέρριψε τις ευθύνες στο πρωθυπουργό αναφέροντας ότι «οι δικοί του άνθρωποι εμπλέκονται στο σκάνδαλο της εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είχαν βάλει στο στόχαστρο ακόμα και την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Είναι απόλυτα απονομιμοποιημένος στα μάτια του ελληνικού λαού. Κάθε μέρα που περνάει με αυτή την κυβέρνηση είναι εις βάρος της χώρας και του ελληνικού λαού».

Νωρίτερα με σκληρή γλώσσα είχε σχολιάσει τις εξελίξεις ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Γιώργος Καραμέρος, κάνοντας λόγο για «καύσωνα διαφθοράς» που πνίγει τη χώρα. «Η 'γαλάζια κόπρος' του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν καθαρίζει με λίγες παραιτήσεις. Το Μαξίμου ζει τις τελευταίες μέρες της Πομπηίας», ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του.

Με αιχμηρό σχόλιο τοποθετήθηκε το ΚΚΕ για τις εξελίξεις, υπογραμμίζοντας ότι οι ευθύνες δεν περιορίζονται σε πρόσωπα που κατονομάζονται στη δικογραφία.

«Είναι βαθιά γελασμένη η κυβέρνηση αν νομίζει ότι μπορεί να “ξεπλυθεί” μέσω των παραιτήσεων των κυβερνητικών στελεχών, καθώς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιορίζεται μόνο στις ευθύνες των αρμόδιων υπουργών ή όσων οι συνομιλίες καταγράφονται στη δικογραφία», αναφέρει χαρακτηριστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα σε σχόλιό του.

«Η "βιομηχανία" ρουσφετιών που φέρει συνολικά τη βούλα της κυβέρνησης της ΝΔ, λειτουργούσε μέσα από ένα πλήρως διαβλητό σύστημα πληρωμών το οποίο αναπτύχθηκε πάνω στο έδαφος της αντιλαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ», αναφέρει το ΚΚΕ.

Με ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς σχολίασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέροντας χαρακτηριστικά «διεφθαρμένη κυβέρνηση με διεφθαρμένους πολιτικούς θα πάρουν την απάντηση από τον λαό κάποιοι θα πάνε ακόμα και φυλακή. Μια κυβέρνηση διεφθαρμένη προσπαθεί να κρατηθεί στην εξουσία. Εμείς ως πλεύση ελευθερίας θα φτάσουμε το θέμα μέχρι τέλους».

«Η παραίτηση του κυρίου Βορίδη και τριών υφυπουργών αποκαλύπτει το προφανές: το “επιτελικό κράτος” του κυρίου Μητσοτάκη είναι ένα καθεστώς αδιαφάνειας και διαφθοράς», αναφέρεται στη δήλωση του προέδρου του κόμματος, Αλέξη Χαρίτση.

«Στο επιτελικό κράτος της ΝΔ υπεύθυνος είναι ο πρωθυπουργός. Όσες παραιτήσεις υπουργών και να έχουμε, την ευθύνη από πάνω του δεν μπορεί να την πετάξει ο πρωθυπουργός» δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ζητώντας τη δήμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων και παραίτηση του πρωθυπουργού και όλης της κυβέρνησης.





Πηγή: skai.gr

