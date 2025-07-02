ΟΠΕΚΕΠΕ: Απαντήσεις ψάχνει η κυβέρνηση, με πολλές φωνές συνεχίζει η αντιπολίτευση

Του Αντώνη Αντζολέτου

Εντελώς διαφορετικούς δρόμους χαράσσουν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κυβέρνηση και αντιπολίτευση με το πολιτικό «θερμόμετρο» να ανεβαίνει συνεχώς. Ο καύσωνας που έρχεται την άλλη εβδομάδα στην Ελλάδα θα χτυπήσει και τα πολιτικά κόμματα, καθώς η σύγκρουση αναμένεται να είναι σφοδρή για τις παράνομες επιδοτήσεις. Στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα - κανονικότητα το να παρεμβαίνουν ενδεχομένως στελέχη της πλειοψηφίας, βουλευτές, μέλη του Οργανισμού, μεγαλοπαράγοντες του αγροτικού κόσμου για λογαριασμό άλλων ή και για τους εαυτούς τους είναι άκρως προβληματικό. Άκρως ανησυχητικό είναι επίσης που τα κόμματα της κεντροαριστεράς δεν μπορούν και πάλι να συνεννοηθούν μεταξύ τους.

Το σενάριο έχει ξαναγραφεί. Η κυβέρνηση «αιμορραγεί» και η αντιπολίτευση θα επιχειρήσει για άλλη μια φορά να αποκομίσει ό,τι περισσότερο μπορεί χωρισμένη σε κομμάτια. Έχει αποδειχτεί, άλλωστε πως αυτή η τακτική λειτουργεί. Μόνο 17 μονάδες μπροστά είναι κατά μέσο όρο η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις. Τι θα γινόταν αν ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας κάθονταν γύρω από το ίδιο τραπέζι να συντάξουν ένα κοινό αίτημα για να τρέξουν οι διαδικασίες στη Βουλή; 97 βουλευτές θα βρίσκονταν κάτω από μια «ομπρέλα» δείχνοντας με τον πιο ηχηρό τρόπο πως πάνω από το 50% των ψηφοφόρων της χώρας είναι στα «κάγκελα» για τις πρακτικές κάποιων στελεχών της γαλάζιας παράταξης, αλλά και για την αδράνεια της κυβέρνησης. Το κέρδος προφανές. Η κυβερνητική παράταξη να «πληγωθεί» για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια και η ψαλίδα με τα υπόλοιπα κόμματα να πέσει αισθητά. Δεν το έχουν δοκιμάσει ποτέ. Γιατί να μην κάνουν ένα πείραμα αυτή τη φορά; Και εδώ η απάντηση είναι προφανής. Ο κάθε πολιτικός αρχηγός επιθυμεί μόνο ο ίδιος να έχει πολιτικά κέρδη.

Πρώτο το ΚΚΕ δεν μπαίνει στη διαδικασία να ψάξει να βρει συμμάχους για να καταθέσει μόνο του πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Θα ήταν «αμάρτημα» να συνταχθούν μαζί του εννέα βουλευτές που δεν ανήκουν στον Περισσό; Το ΠΑΣΟΚ δεν ρωτάει ποτέ και κανέναν και δρα πάντα μόνο του. Όσον αφορά τους υπόλοιπους της αντιπολίτευσης λόγω αριθμητικής δεν μπορούν. Ο Σωκράτης Φάμελλος πάντα μιλά για την ανάγκη συνεργασιών, αλλά πολλοί του καταλογίζουν πως μόνο η αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ τον οδηγεί εκεί. Όσο για τη Νέα Αριστερά με το που θα πουν κάτι στην Κουμουνδούρου θα κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Η Πλεύση Ελευθερίας στην τελευταία πρόταση για προανακριτική επέλεξε να συμμετέχει σε μια ετερόκλητη συμμαχία.

Οι διάλογοι που βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι αποκαλυπτικοί και φέρνουν σε αμηχανία την πλειοψηφία. Αν κάθε μέρα αποκαλύπτεται ότι «εξαφανίζονταν ή εμφανίζονταν» ζώα, «βαφτίζονταν» βοσκοτόπια και αποτρέπονταν έλεγχοι σε σχέση με την πορεία κοινοτικών κονδυλίων τα πράγματα δεν θα είναι καλά. Και να επιστραφούν τα χρήματα, αφού βρεθούν αυτοί που τα πήραν, θα έχουν αφαιρεθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ουσιαστικά απομάκρυνε το ενδεχόμενο σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση να προχωρήσει στη σύσταση νέας προανακριτικής επιτροπής. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «θα αποφανθούμε με βάσει τα πραγματικά δεδομένα. Το γεγονός ότι έρχεται μια δικογραφία στη Βουλή, δεν σημαίνει ότι έχει τα χαρακτηριστικά για να ακολουθηθεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Ακολουθείται ένα συγκεκριμένο μοντέλο όταν, χωρίς να θεωρείς ότι κάποιος είναι ένοχος, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για να συζητηθεί η υπόθεση αυτή σε επίπεδο Δικαστικού Συμβουλίου. Χωρίς να σημαίνει, το ξαναλέω, ότι τον θεωρείς ένοχο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει σε κάθε δικογραφία που έρχεται στη Βουλή».

Στον αντίποδα ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταλήξει πως πρώτα πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή και μετά η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές. Για να μην υπάρξει παραγραφή της περιόδου 2019-2023 και όσων είχαν εμπλακεί. Το debate θα συνεχιστεί και θα κορυφωθεί μέσα στον Ιούλιο. Υπό κανονικές συνθήκες η Βουλή κλείνει μέσα στον Αύγουστο.

Πηγή: skai.gr

