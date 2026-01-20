Οι παραλίες στο βόρειο Σίδνεϊ θα παραμείνουν κλειστές, καθώς ένας καρχαρίας δάγκωσε έναν 20χρονο χθες, στην τρίτη επίθεση καρχαρία στην περιοχή μέσα σε δύο ημέρες.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν σε παραλία στο Μάνλι, στα βόρεια της πόλης, το βράδυ της Δευτέρας, μετά από αναφορές ότι ένας σέρφερ δαγκώθηκε από καρχαρία, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Παραλήφθηκε με σοβαρά τραύματα στο πόδι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι «Βόρειες Παραλίες», μια δημοτική περιοχή που εκτείνεται κατά μήκος της βόρειας ακτογραμμής της πόλης, θα παραμείνουν κλειστές μέχρι νεωτέρας, ανέφερε η αστυνομία.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ένα 10χρονο αγόρι βρέθηκε σε μεγάλο κίνδυνο, όταν ένας καρχαρίας το έριξε στο νερό, δαγκώνοντας ένα κομμάτι από τη σανίδα του σερφ.

Ένα αγόρι επίσης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση καρχαρία σε μια παραλία της πόλης την Κυριακή.

Όπως σημειώνει το Reuters, η Αυστραλία δέχεται περίπου 20 επιθέσεις καρχαριών ετησίως, με λίγο λιγότερες από τρεις από αυτές να είναι θανατηφόρες, σύμφωνα με στοιχεία από ομάδες προστασίας της φύσης. Αυτοί οι αριθμοί επισκιάζονται από τους πνιγμούς στις παραλίες της χώρας.

