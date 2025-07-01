Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι – «Γίνεται της π…. με τα ζα»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Νέοι διάλογοι – σοκ για το «πάρτι» των επιδοτήσεων έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνοντας το «πάρε – δώσε» παραγόντων και αγροτών στην Κρήτη – και όχι μόνο – που δεν είχαν τέλος.

Στις νέες καταγεγραμμένες συνομιλίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, περιλαμβάνεται σύμφωνα με πληροφορίες συνομιλία ανάμεσα στον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρη Ζερβό και τον Γιώργο Ξυλούρη (Πρόεδρο Κοιν. Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας) - γνωστό και ως «φραπέ» - με τον δεύτερο να εκφράζει ανησυχία για τους ελέγχους, αναφερόμενος υποτιμητικά προς την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

Γιώργος Ξυλούρης: Αν εθαρείται, εγώ επί ΣΥΡΙΖΑ, επάλευα.

Λευτέρης Ζερβός – πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγώ σου είπα να κάνω τον έλεγχο;

Γιώργος Ξυλούρης: Γιατί ήθελες εσύ να μου κάνουν έλεγχο, επειδή είμαι κοντά στον υπουργό; Να γ… ο υπουργός και όλοι. Και καταστράφηκα απίς και μηκε ο Αυγενάκης. Με βάνει και κάνω της Τυχεροπούλου μήνυση. Ο Παπαδάκης Γρύλλος ο γκεσταμπίτης με έδωσε.

Το απίστευτο αλισβερίσι των παρασκηνιακών συνεννοήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτυπώνεται σε συνομιλία στις 11.11.2024, όταν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης δεσμεύεται στον αγροτοσυνδικαλιστή Γ.Α. πως θα «φτιάξει» αγρότη.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Αυτό το παιδί θα του το φτιάξω, απλώς ρε συ εντάξει. Το κατάλαβες, δεν…

Γ.Α.: Ναι, ναι.

Κυριάκος Μπαμπασίδης: Ναι. Ντάξει. Δεν ήθελα τώρα, επειδή ήταν και ο άλλος μπροστά. Θα του αφαιρέσω εγώ το τεμάχιο για να είναι εντάξει.

Γ.Α.: Σ’ευχαριστώ.

Μάλιστα, σε άλλη καταγραφή, ο τότε επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς περιγράφει στον Γ.Α. πως θα μηδενίσουν τον αριθμό των ζώων προκειμένου να προχωρήσει η εξυπηρέτηση που τους έχει ζητηθεί.

Δημήτρης Μελάς: Εκείνο με το γαιδαρο θα το κάνουμε, αλλά θα του μηδενίσουμε τα ζώα. Δε θα φαίνεται ότι έχει γάιδαρο.

Στις 21 Δεκεμβρίου 2024, ο Γιώργος Ξυλούρης φέρεται να κάνει αναφορά στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Μπαγινέτα:

Γιώργος Ξυλούρης: Δευτέρα, Τρίτη να… και κάτι του’ πα για τον Μπαγινέτα ότι με έκοψε και μου λέει “έχω πολλά παράπονα απ’όλους”, μου λέει. Αυτός μου λέει άμα δεν τα πάρει, δε φτιάχνει δουλειά.

Κ.Π.: Α να μπράβο, ωραίος, ρε μου το πε κι εμένα αυτό ρε.

Γιώργος Ξυλούρης.: Και του λέω, είναι δυνατόν να τα πάρει από μένα του λέω; Μόνο καμιά γεμιστήρα του λέω μπορεί να πάρει ο Μπαγινέτα. (γέλια).

Σε άλλο διάλογο, ο τότε αντιπρόεδρος του Οργανισμού Λευτέρης Ζερβός φέρεται να φέρνει σε επαφή τον πρόεδρο του αγροτικού συνεταιρισμού Γ. Β. με τον Η.Κ., στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος διαχειρίζοταν τα αιτήματα για τις επιδοτήσεις, κανονίζοντας την… ταρίφα για τα βοσκοτόπια.

Λευτέρης Ζερβός: Αυτός είναι φίλος του Λευτέρη. Κανονικός φίλος του Λευτέρη…

Γ. Β.: Να πεις στον Η.Κ. να πάρουν οι Ζωνιανοί τα δικαιώματα με 10 ευρώ και να σου κανονίσω εγώ να τα πουλήσουν με 30 ευρώ.

Λευτέρης Ζερβός: Μιλήστε μαζί και κανονίστε τα όλα.

Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί συνομιλία με πρωταγωνιστή τον συνδικαλιστή Γρύλλο Παπαδάκη ο οποίος φέρεται να ανησυχεί για τους ελέγχους που βρίσκονταν προ των πυλών.

Λευτέρης Ζερβός (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Λοιπόν ο έλεγχος είναι αναπόφευκτος. Έκανα μια κουβέντα, έβαλα τον Κ. μπροστά, δεν. Προσπαθώ να δω τώρα τι κλιμάκιο θα κατέβει. Ποιοι θα κατέβουν, πώς είναι. θέλω να δεις τι θα κάνεις. Θα μιλήσω και με τον Τρουλλινό και θα σου πω.

ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (Συνδικαλιστής): Μίλησα με τον Ζ. έχει ραντεβού με Μπαμπασίδη, θα μιλήσουνε.

Λευτέρης Ζερβός (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Θα τον πάρω τηλ και θα σου πω.

ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (Συνδικαλιστής): Κάτω γίνεται πες της π… το εξάσατε.

Λευτέρης Ζερβός (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Εντάξει. 6 μήνες από παντού.

ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (Συνδικαλιστής): Φίλε, εγώ το θεωρώ πες ότι είναι.

Λευτέρης Ζερβός (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Τι να κάνω τώρα; Δε μπορώ αλλιώς.

ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (Συνδικαλιστής): Μπράβο αλλά πες του και’ συ γιατι εγώ του πα. Εγώ θεωρώ του λέω Γιάννη είναι σκόπιμο. Για να φάνε τους ψήφους του Γιάννη Κεφαλογιάννη. Τώρα από εκεί και πέρα ξες.

Λευτέρης Ζερβός (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Αυτό! Θα τον φοβερίσω εγώ.

ΓΡΥΛΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (Συνδικαλιστής): Μίλησα πες και με τον Γρύλλο και στο χωριό με ορισμένους, μη βάλεις το όνομά μου γίνεται πες κακός χαμός.



