Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρίγκιπας Χάρι κατηγόρησε τον Τύπο των ταμπλόιντ ότι μετέτρεψε τη ζωή της συζύγου του Μέγκαν σε «κόλαση» κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.

Κατέθετε για περίπου 2,5 ώρες στη δίκη εναντίον των ιδιοκτητών των Daily Mail και Mail on Sunday, απαντώντας σε ερωτήσεις δικηγόρου της εκδοτικής εταιρείας Associated Newspapers Limited.

Στο τέλος της κατάθεσης, ο πρίγκιπας Χάρι συγκρατούσε με δυσκολία τα δάκρυά του, δείχνοντας πόσο επηρεασμένος ήταν από τη δικαστική μάχη.

Ο πρίγκιπας Χάρι, εμφανώς συγκινημένος, κατηγόρησε τον Τύπο των ταμπλόιντ ότι μετέτρεψε τη ζωή της συζύγου του Μέγκαν σε «κόλαση», κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου. Η δίκη αφορά τις κατηγορίες εναντίον των ιδιοκτητών των εφημερίδων Daily Mail και Mail on Sunday.

Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου απάντησε για περίπου 2,5 ώρες σε ερωτήσεις του δικηγόρου της εκδοτικής εταιρείας Associated Newspapers Limited. Στο τέλος της διαδικασίας, ο Χάρι παραδέχθηκε πως η εμπειρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Όπως ανέφερε, το μόνο που επιθυμεί είναι να ζητηθεί συγγνώμη και οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν.

Ο πρίγκιπας υπογράμμισε πως οι ταμπλόιντ συνεχίζουν να του επιτίθενται, ενώ τόνισε πως μετέτρεψαν τη ζωή της συζύγου του σε «απόλυτη κόλαση». Η φωνή του έσπασε από τη συγκίνηση κατά τη διάρκεια της κατάθεσης. Ο Χάρι εξήγησε πως προσέφυγε στη δικαιοσύνη στο όνομα του «γενικού συμφέροντος» και των χιλιάδων ανθρώπων που έχουν πέσει θύματα της «απληστίας» των μέσων αυτών. Μαζί του στη δικαστική διαμάχη με την Associated Newspapers Limited βρίσκονται και άλλα γνωστά πρόσωπα, όπως ο Έλτον Τζον, ο Ντέιβιντ Φέρνις, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και η Σάντι Φροστ.

Οι ενάγοντες κατηγορούν τις δύο εφημερίδες ότι, μέσω ιδιωτικών ερευνητών, υπέκλεψαν φωνητικά μηνύματα, παρακολούθησαν τηλεφωνικές συνομιλίες και απέκτησαν παράνομα προσωπικές πληροφορίες την περίοδο 1993-2018.

Στη γραπτή του κατάθεση, ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε ότι είναι αποφασισμένος να ζητήσει εξηγήσεις από τον εκδότη των ταμπλόιντ για χάρη του γενικού συμφέροντος και των χιλιάδων ανθρώπων που επηρεάστηκαν αρνητικά από τις πρακτικές τους. Ο ίδιος περιέγραψε τις δύσκολες σχέσεις του με τα ΜΜΕ, που ξεκίνησαν από την παιδική του ηλικία. Αναφέρθηκε στον θάνατο της μητέρας του το 1997, όταν ήταν 12 ετών, και τον τρόπο που ο Τύπος αντιμετώπισε το γεγονός αυτό.

Ο Χάρι εξήγησε ότι, ως μέλος της βασιλικής οικογένειας, ακολουθούσε την πολιτική της μη διαμαρτυρίας και της μη εξήγησης. Ωστόσο, όταν η Μέγκαν έγινε στόχος «μοχθηρών και επίμονων επιθέσεων» και ορισμένων «ρατσιστικών» άρθρων, άρχισε να αμφισβητεί τη στάση αυτή και να ζητά μέτρα κατά του Τύπου.

Σήμερα, ο Χάρι ζει στην Καλιφόρνια με τη Μέγκαν και τα δύο παιδιά τους, συνεχίζοντας τη δικαστική του διαμάχη με τον βρετανικό σκανδαλοθηρικό Τύπο. Το 2023 είχε ήδη καταθέσει σε άλλη δίκη κατά της MGN, εκδότριας της Daily Mirror, αποτελώντας το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που καταθέτει στο δικαστήριο εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

