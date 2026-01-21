Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας με 18 μέλη πλήρωμα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος σημειώθηκε εισροή υδάτων.

Επιχειρούν ένα όχημα του Λιμενικού από ξηράς, τρία ρυμουλκά και ένα πλωτό γερανοφόρο για την αντιμετώπιση του περιστατικού και τη διασφάλιση της ασφάλειας του πλοίου.

Δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός ούτε παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο ελληνικής σημαίας, με 18 μέλη πλήρωμα, που βρίσκεται στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο σημείο επιχειρούν ένα όχημα του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ από ξηράς, τρία ρυμουλκά πλοία καθώς και ένα πλωτό γερανοφόρο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του πλοίου.

Από το συμβάν δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή και παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται από ανέμους έντασης 6 έως 7 μποφόρ, γεγονός που λαμβάνεται υπόψη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των ενεργειών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

