Διαμαντοπούλου σε συνέδριο Economist: Να γίνει η σοσιαλδημοκρατία πάλι σέξι

Για άλλη μια χρονιά, το Grand Resort στο Λαγονήσι φιλοξένησε το συνέδριο του Economist για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο οποίο συμμετείχαν σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, όπως ο Μάριο Ντράγκι, ο Αχμέτ Νταβούτογλου, ο Φράνσις Φουκουγιάμα, ο φετινός Νομπελίστας Οικονομικών Ντάρον Ατσεμόγλου, και πολλοί άλλοι.

Την Τρίτη 1 Ιουλίου 2025 ένα πάνελ που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν αυτό στο οποίο συμμετείχαν οι Πιερ Μοσκοβισί, πρώτος πρόεδρος του Γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου (Cour des Comptes), πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Μάρτιν Σούλτς, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρώην Ευρωπαία Επίτροπος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και τις ίσες ευκαιρίες.

Βασική θεματική της συζήτησης ήταν η άνοδος της ακροδεξιάς και οι αιτίες που βρίσκονται πίσω της.

Οι ομιλητές συμφώνησαν ότι ο φόβος αποτελεί κεντρικό συναίσθημα που τροφοδοτεί την άνοδο της άκρας δεξιάς. Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν ότι «δεν υπάρχει μία ακροδεξιά», αλλά πολλαπλές εκφάνσεις της. Ο κ. Σούλτς παρατήρησε ότι: «Μέχρι πρότινος ήθελαν να καταστρέψουν την Ευρώπη, τώρα θέλουν να την κατακτήσουν».

Ο κ. Μοσκοβισί υπογράμμισε την ανάγκη για επενδύσεις, αναφερόμενος στις εκθέσεις Draghi και Letta ως πυλώνες σκέψης πάνω στους οποίους μπορεί να βασιστεί η στρατηγική της Ε.Ε.

Από την πλευρά της, η πρώην Ευρωπαία Επίτροπος Εργασίας Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε ότι η άνοδος της ακροδεξιάς δεν μπορεί να αποδίδεται αποκλειστικά και

μόνο στις οικονομικές ανισότητες και εν γένει σε οικονομικούς παράγοντες. Σημείωσε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ακροδεξιά ανέβασε πολύ σημαντικά τα ποσοστά της και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και συγκυβέρνησε, σε χώρες με πολύ καλή οικονομική κατάσταση και εξαιρετικές επιδόσεις στους κοινωνικούς δείκτες, όπως η Αυστρία, η Σουηδία, και η Γερμανία. Τόνισε ότι η επικέντρωση μόνο στη «πολεμική» οικονομία και στην αύξηση των αμυντικών δαπανών θα λειτουργήσει αρνητικά στους Ευρωπαίους πολίτες και στις μεγάλες και νέες κοινωνικές ανάγκες.

Το πρόβλημα, συμπλήρωσε, είναι πολυδιάστατο και έχει βαθιές κοινωνικές ρίζες, και χρέος της σοσιαλδημοκρατίας είναι να καταφέρει να κερδίσει και πάλι το εκλογικό σώμα πως διαθέτει αξιόπιστες και σοβαρές λύσεις στα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα του 21ου αιώνα αλλά και στα προβλήματα πολιτισμού και ταυτότητας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.