Αύριο Τετάρτη 2 Ιουλίου θα συνεδριάσει στις 12 το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως ενημέρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ερωτηθείς για τις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για συνέχεια στην «ίδια στείρα αντιπολιτευτική πολιτική».

«Βλέπει δεν αποδίδει δημοσκοπικά, αλλά το συνεχίζει. Δεν θα του κάνουμε εμείς υποδείξεις, ούτε θα δείξουμε σε ένα κόμμα τον τρόπο που λειτουργεί. Δικό του είναι το κόμμα, ό,τι θέλει το κάνει. Είναι όμως δυο οι κίνδυνοι που έχουμε σε αυτήν τη συζήτηση: ο ένας είναι ο συμψηφισμός που θα οδηγήσει σε θεωρητικά μείωση ευθυνών. Εμείς δεν κάνουμε συμψηφισμό. Όποιος έχει ευθύνη, αυτή είναι ακέραια και ατομική».

«Το άλλο όμως που θεωρώ είναι λάθος να κάνουμε και το κάνει δυστυχώς η Αντιπολίτευση, είναι να ξεχάσουμε σε ποια χώρα ζούμε και τι συνέβη τις τελευταίες δεκαετίες. Κάποιοι λέει έπαθαν σοκ από τους διαλόγους, ειδικά από το ΠΑΣΟΚ. Από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ σοκαρίστηκε, εγώ δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Ειδικά οι παλαιότεροι ημών τα βλέπουν όλα αυτά και δεν ξέρουν αν γελάνε ή κλαίνε».

«Τους πολίτες τους ενδιαφέρει κάτι πολύ απλό. Το είπε και χθες ο πρωθυπουργός: θα αναζητήσουμε εξαντλώντας κάθε δυνατό μέσο και το τελευταίο ευρώ που πήρε όποιος εξαπάτησε το κράτος και στο τέλος της ημέρας την ΕΕ. Και θα ξεκινήσουμε, για να γνωρίζετε, από αυτούς που πήραν τα περισσότερα. Δηλαδή θα δούμε τα ποσά των επιδοτήσεων και από τα περισσότερα προς τα λιγότερα θα γίνει εξαντλητικός έλεγχος ευρώ-ευρώ σε κάθε ΑΦΜ και σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι ένα ΑΦΜ δεν έπρεπε να πάρει αυτά τα ποσά, τότε θα γίνουν όλοι οι καταλογισμοί, όλες οι ενέργειες αναζήτησης με fast track διαδικασίες, όπως προβλέπει ο νόμος».

