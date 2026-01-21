Λογαριασμός
Η κακοκαιρία «επελαύνει»: Πού υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική – Έκτακτη ενημέρωση Τροχαίας

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε δρόμους της Αττικής λόγω της κακοκαιρίας, με εκτροπές σε Πειραιά, Μοσχάτο, Κερατσίνι, Σπάτα και Νέα Μάκρη

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία στην Αττική: Πού υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορα σημεία της Αττικής, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή και έχουν προκαλέσει συσσωρεύση υδάτων.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

Στην οδό Πειραιώς, από το ύψος της οδού Κύπρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Μοσχάτου.

Στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου, στην περιοχή του Πειραιά.

Στη συμβολή των λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και Δημοκρατίας, στην περιοχή του Κερατσινίου.

Στην οδό Ημέρου Πεύκου, στη θέση Βαρδάς, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή των Σπάτων.

Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού, στην περιοχή του Πειραιά.

Στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

